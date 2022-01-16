В Пензе за 11 дней выявили более 600 безмасочников

16.01.2022 | 10:30

В Пензе продолжаются проверки объектов потребительского рынка. Так, с 2 по 13 января комиссии посетили 1 443 организации.

629 посетителей торговых объектов оказались нарушителями масочного режима. В отношении граждан составили административные протоколы, сообщили в пресс-службе мэрии.

В Пензенской области масочный режим действует с мая 2020 года. Жители региона должны использовать средства индивидуальной защиты при нахождении в местах массового скопления людей, в магазинах, общественном транспорте.

С ноября 2021 у посетителей торговых центров начали проверять температуру, а в кафе и ресторанах обслуживают лишь клиентов с QR-кодом.

Согласно заявлению регионального управления Роспотребнадзора, пока смягчать ограничения не планируется.

«Контроль работы объектов потребительского рынка на территории города Пензы будет продолжен в течение всего срока действия ограничительных мер», - добавили в мэрии.