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Общество

В Пензе за 11 дней выявили более 600 безмасочников

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В Пензе продолжаются проверки объектов потребительского рынка. Так, с 2 по 13 января комиссии посетили 1 443 организации.

629 посетителей торговых объектов оказались нарушителями масочного режима. В отношении граждан составили административные протоколы, сообщили в пресс-службе мэрии.

В Пензенской области масочный режим действует с мая 2020 года. Жители региона должны использовать средства индивидуальной защиты при нахождении в местах массового скопления людей, в магазинах, общественном транспорте.

С ноября 2021 у посетителей торговых центров начали проверять температуру, а в кафе и ресторанах обслуживают лишь клиентов с QR-кодом.

Согласно заявлению регионального управления Роспотребнадзора, пока смягчать ограничения не планируется.

«Контроль работы объектов потребительского рынка на территории города Пензы будет продолжен в течение всего срока действия ограничительных мер», - добавили в мэрии.

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Гость||

Почему попы не в масках

Гость||

Гость писал(a):

Почему попы не в масках
Ударение на о?

Гость||

Гость писал(a):

Ударение на о?
Маскобараны скоро и на пОпы наденут маски. Если по ТВ скажут.

Гость||

Министерство нужно создать. Министерство масочников.

Гость||

Интересно, даже на федеральном уровне отказались рассматривать закон о кодах в общественных местах. Следом губеры многих регионов отменили коды. И только мы остаемся с кодами в кафе и ресторанах, круто, че.

Гость||

Лучше бы они собак бездомных ловили, а не безмасочников

Гость||

А сколько выявленно больных распростроняющих вирус ковид?

Гость||

А какую опастности представляет без масочник не болеющий ковидом?

Гость||

Власти ловят без масочников. Но власти устранились от выявления больных шастающих по городу и распростроняющих вирус значит власти так нужно.

Гость||

Антимасочники только сдесь такие смелые, а как увидят сотрудников в магазине, так сразу , грязную и мятую маску достают, как из очка и на глупую морду напяливают.

Гость||

Гость писал(a):

Интересно, даже на федеральном уровне отказались рассматривать закон о кодах в общественных местах. Следом губеры многих регионов отменили коды. И только мы остаемся с кодами в кафе и ресторанах, круто, че.
Очередные фантазии мракобесов. Во-первых, законопроекта было два. Отказались от того что QR-коды на федеральном уровне в общественном транспорте вводил. Во-вторых, сняли и отправили на доработку совсем другой законопроект о QR-кодах.

Гость||

БОЛЬШЕ ПРОВЕРОК И ШТРАФОВ.

Гость||

Маска не спасает от тонких вирусов это филькина защита, все равно что в реактор Чернобыля спуститься в химзащиты пропотеешь и все равно кони бросишь раньше чем кто голый спустится может

Гость||

Гость писал(a):

Маска не является средством индивидуальной защиты
Медицинская маска всегда являлась и является средством индивидуальной защиты.

Гость писал(a):

Маска не спасает от тонких вирусов это филькина защита, все равно что в реактор Чернобыля спуститься в химзащиты пропотеешь и все равно кони бросишь раньше чем кто голый спустится может
Бредни мракобесов.

Гость||

Гость писал(a):

Ни в одном федеральном законе нет понятия "Масочный режим"!
Ты законы и подзаконные акты научись читать во взаимосвязи.

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Имя: Гость
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