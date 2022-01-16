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Общество

В Пензе врачи испытали новый видеоэндоскопический комплекс

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Делать операции эффективно, но максимально бережно и безопасно для пациента. С этой целью в гинекологическое отделение областной клинической больницы имени Бурденко поступил видеоэндоскопический комплекс нового образца со всем необходимым дополнительным инструментарием.

Медики сразу приступили к работе.

«Применение видеоэндоскопических технологий позволяет максимально визуализировать патологические процессы. При всем при этом малоинвазивным способом, то есть малотравматично для пациента, провести даже большого объема операцию, что позволяет резко снизить болевые ощущения после операции», - отметил заведующий гинекологическим отделением областной больницы Михаил Беляев.

Кроме того, благодаря новому оборудованию уменьшатся риски и осложнения после подобных вмешательств, существенно снизятся сроки послеоперационной реабилитации пациентов. В традиционной хирургии такое практически невозможно.

«Видеокомплекс состоит из монитора, видеокамеры, осветителя, инсуфлятора для подачи газа в брюшную полость, коагулятора для работы с высокими энергиями, дополнительного оборудования для промывания брюшной полости», - описал Михаил Беляев.

Стоимость такой высокотехнологичной «матрешки» - 6 миллионов рублей. Комплекс отечественного производства, при этом он нисколько не уступает дорогим зарубежным аналогам.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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