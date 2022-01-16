В Лермонтовке организовали выставку новых книг

16.01.2022 | 20:00

На любой вкус, для детей и взрослых: детективы, фантастика, триллеры, сказки, книги о семейных отношениях. В фондах областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова пополнение.

Оно первое в наступившем году. Выставку новинок организовали в фойе библиотеки.

«Сейчас идет очень большой поток книг. И в этом потоке очень сложно разобраться: какие книги хорошие, какие книги плохие. Много новых авторов. Поэтому мы ищем в интернете каждую книгу, узнаем ее рейтинг и определяем, стоит ли эту книгу приобретать для библиотеки», - рассказала главный библиотекарь Лермонтовки Елена Алябина.

Подобные презентации вновь поступивших изданий стали проводить пару лет назад. Оценить современную литературу приглашали пензенских писателей и поэтов. Яркие книги с удовольствием листал, например, Владимир Юраков.

Старается не пропускать литературные выставки и Павел Марченко. Житель Пензы очень любит читать, неплохо разбирается в современных писателях.

«В основном я предпочитаю художественную литературу наших авторов, иностранных. Бывает и по русскому языку что-то. Что-то наподобие Тотального диктанта - разные писатели объединяются и пишут книги, где рассказывается про русский язык», - отметил Павел Марченко.

За один год фонды Лермонтовской библиотеки пополняются на тысячи книг, в том числе в электронном виде.