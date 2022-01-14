В Заречном признали нецелесообразным ремонт школы

14.01.2022 | 10:32

В Заречном отказались от планов отремонтировать школу № 217 (в последние годы в ней располагалось учебное заведение № 218) на проспекте Мира. Об этом сообщил глава города Олег Климанов, отвечая на вопрос подписчицы во «ВКонтакте».

«Какова судьба здания школы № 217? Насколько помнится, ее расформировали в связи с ремонтом, но вот уже который год ничего не делается, только окна поменяли. Будет ли снова функционировать как школа? Или это место будет для очередной новостройки?» - поинтересовалась женщина.

Климанов сообщил, что капитальным ремонтом не обойтись: привести здание в нормативное состояние, отвечающее всем современным требованиям санитарных и строительных норм, правилам пожарной безопасности и т. д., возможно только в рамках реконструкции.

Однако затраты на реконструкцию сравнимы с вложениями в новое строительство, поэтому проводить ее нецелесообразно.

«Учитывая демографическую ситуацию и фактическую загруженность школ города, приоритетной задачей является строительство школы в 18-м мкр-не. Решения по дальнейшему использованию здания пока нет, но точно не под новостройку», - заверил Олег Климанов.

Один из жителей города предложил построить на указанном участке многоэтажную стоянку для автомобилей и другие объекты инфраструктуры.

«Район - один из самых старых. Во дворах мало парковок. Кроме парковки, можно еще и стадион благоустроить, детскую площадку и все такое», - поделился мнением мужчина. Однако его не поддержали.

«Школу туда бы вернуть, какая парковка?! В условиях, когда в других микрорайонах ученики имеют возможность чуть ли не со своего двора заходить во двор школы, иметь на Мира только «Дидакт», куда не каждый хочет пойти учиться, как-то не очень нормально», - ответил ему другой горожанин.