Общество

В Заречном признали нецелесообразным ремонт школы

Печать

В Заречном отказались от планов отремонтировать школу № 217 (в последние годы в ней располагалось учебное заведение № 218) на проспекте Мира. Об этом сообщил глава города Олег Климанов, отвечая на вопрос подписчицы во «ВКонтакте».

«Какова судьба здания школы № 217? Насколько помнится, ее расформировали в связи с ремонтом, но вот уже который год ничего не делается, только окна поменяли. Будет ли снова функционировать как школа? Или это место будет для очередной новостройки?» - поинтересовалась женщина.

Климанов сообщил, что капитальным ремонтом не обойтись: привести здание в нормативное состояние, отвечающее всем современным требованиям санитарных и строительных норм, правилам пожарной безопасности и т. д., возможно только в рамках реконструкции.

Однако затраты на реконструкцию сравнимы с вложениями в новое строительство, поэтому проводить ее нецелесообразно.

«Учитывая демографическую ситуацию и фактическую загруженность школ города, приоритетной задачей является строительство школы в 18-м мкр-не. Решения по дальнейшему использованию здания пока нет, но точно не под новостройку», - заверил Олег Климанов.

Один из жителей города предложил построить на указанном участке многоэтажную стоянку для автомобилей и другие объекты инфраструктуры.

«Район - один из самых старых. Во дворах мало парковок. Кроме парковки, можно еще и стадион благоустроить, детскую площадку и все такое», - поделился мнением мужчина. Однако его не поддержали.

«Школу туда бы вернуть, какая парковка?! В условиях, когда в других микрорайонах ученики имеют возможность чуть ли не со своего двора заходить во двор школы, иметь на Мира только «Дидакт», куда не каждый хочет пойти учиться, как-то не очень нормально», - ответил ему другой горожанин.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте