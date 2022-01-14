Комплексное развитие территорий: опыт ГК «Территория жизни»

14.01.2022 | 18:05

Один из главных трендов 2022 года в сфере недвижимости - комплексное развитие территорий. Это отметила консалтинговая компания GMK в своей подборке трендов года.

Уровень жилой среды в последние годы стал основным конкурентным преимуществом на рынке недвижимости. Именно в этом тренде развивает жилые комплексы крупнейший пензенский застройщик по рейтингу ЕРЗ - группа компаний «Территория жизни».

1. Транспортная доступность.

Для жителей важно наличие удобных дорог и остановок общественного транспорта. В новом районе ЖК «Лугометрия» будет построена целая транспортная экосистема. В нее войдут транспортно-пересадочный узел, перехватывающие парковки, заправочный комплекс, технологичные остановочные павильоны.

«Территориально продолжением автомагистрали станет транспортная развязка на 624-м км трассы М5 «Урал». Это отдельный проект, который будет реализовываться по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в три этапа», - сообщила пресс-служба администрации Пензы.

Между «Арбековской заставой» и «Лугометрией» будет построен пешеходный переход через М5. Инженерное сооружение для пешеходов расположится над проезжей частью трассы. Это позволит безопасно переходить дорогу в любое время суток.

2. Спортивные сооружения.

В Арбекове появится новая ледовая арена «Айсберг» - современный спортивный комплекс, который станет центром развития ледовых видов спорта в пензенском регионе.

Арена возводится на ул. 65-летия Победы, в непосредственной близости от жилого комплекса «Арбековская застава». По словам губернатора области Олега Мельниченко, дворец станет многофункциональным: крытый каток с искусственным льдом будет использоваться для фигурного катания, тренировок по шорт-треку и хоккею, а также для массового катания на коньках.

3. Социальные объекты.

В двух жилых микрорайонах создадут всю необходимую инфраструктуру, всего здесь будет четыре детских сада на 1 543 места, три школы на 3 520 мест, игровые и спортивные площадки. Уже сейчас действуют современная школа № 78 им. В. А. Глазунова, детский сад и ясли.

4. Магазины в шаговой доступности.

Большинство введенных в эксплуатацию домов «Арбековской заставы» уже заселены, а это значит:

- помещения на первых этажах жилых домов будут иметь хороший трафик;

- при высокой степени готовности домов можно сразу начать работу;

- торговые площади в жилых домах, а также на первом этаже нового паркинг-центра свободны.

В «Арбековской заставе» начали работу супермаркеты федеральных сетей «Магнит», «Магнит-косметик» и «Пятерочка».

Хорошая перспектива для развития бизнеса - открытие торговой точки, фитнес-центра или кафе в жилом комплексе комфорт-класса «Лугометрия»:

- коммерческие помещения с высокими потолками (4,2 м);

- просторные офисы на вторых этажах жилых домов;

- земельные участки.

5. Благоустроенная территория и smart-дома.

Особенно важно, что комфортная среда внутри жилого комплекса сочетается с комфортом современных smart-домов от «Территории жизни».

Так, например, в 15-х строениях «Арбековской заставы» - просторные подъезды, вход в которые выполнен с уровня земли, что очень удобно при въезде с коляской. Внутри холлов создан интерьер с отделкой в стиле лофт. В подъезде - функциональные решения для жителей: зона ожидания, где можно встретить курьера, санузел и PetSpa - лапомойка для любимых питомцев.

Рядом с домами - благоустроенная пешеходная аллея и паркинг, а на первом этаже строения № 15Б находится современный детский сад.

6. Квартиры с готовой отделкой.

Что касается жилья, предлагаемого покупателям, то, следуя современным трендам, застройщик представляет востребованные продукты с готовой отделкой.

Это квартиры с комплектацией SMART PRO, в которых уже установлены межкомнатные двери, натяжные потолки и ламинат светлых тонов, а в дополнение к отделке идут стиральная машина и кухонный модуль.

Имеется и уникальный для региона продукт «Все включено!» - чистовая отделка, оборудованный встраиваемой техникой кухонный гарнитур, укомплектованный санузел и стиральная машина.

В жилых комплексах от ГК «Территория жизни» - большой выбор продуманных планировок, в том числе и в сданных в эксплуатацию домах. Покупателю не нужно тратить время на ремонт, останется только установить мебель, и квартира будет готова к проживанию.

Сейчас есть возможность приобрести готовое жилье в новостройке, оформив семейную ипотеку от 1%* с субсидированием. Покупатель получает комфортный ежемесячный платеж по ипотеке даже за самую большую по площади квартиру.

Узнавать подробности о работе ГК «Территория жизни» и действующих предложениях можно на сайте компании территорияжизни.рф и по телефону +7 (8412) 203-000.

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