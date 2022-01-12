Сотрудники органов прокуратуры отмечают 300-летие ведомства

12.01.2022 | 19:41

Сотрудники органов прокуратуры отмечают 300-летие со дня основания ведомства. С петровских времен они на страже законных интересов граждан, осуществляют надзор за соблюдением их прав и свобод. Официальные торжества по случаю юбилея в Пензенской области пройдут 14 января. Пока что в ведомстве чествовали ветеранов.

«Быть следователем прокуратуры - это моя детская мечта, и она у меня исполнилась в 28 лет. Я закончила заочно юридический институт и пришла на работу в органы прокуратуры. Я начинала работу в прокуратуре Ленинского района, была единственной женщиной-следователем. Мне эта работа всегда нравилась, я всегда ее любила», - рассказала председатель регионального отделения организации ветеранов органов прокуратуры Любовь Милованова.

Больше 40 лет он отдала службе и до сих пор в строю, только уже в роли председателя ветеранской организации. Ведет активную общественную деятельность.

«Проводим совместные мероприятия с действующими сотрудниками, делимся опытом с молодыми специалистами», - отметила Любовь Милованова.

Татьяна Николаевна Островская была первым помощником прокурора области, отвечающим за взаимодействие с представителями средств массовой информации.

«Начинали буквально с нуля, еще сама не знала, как держать себя перед камерой, как работать с журналистами, но тем не менее очень быстро мы нашли с представителями СМИ общий язык. Деловой язык», - сообщила ветеран органов прокуратуры.

Теперь прокуратура открыта для СМИ и для жителей региона, которые обращаются за разъяснениями и поддержкой к сотрудникам, осуществляющим надзор за исполнением действующего законодательства.