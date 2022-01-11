Общество

Пензенцев вновь приглашают за бесплатным абонементом в бассейн

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В Пензе желающие могут стать участниками проекта «Жить активно - здорово» и получить возможность бесплатно поплавать в бассейне.

Проект стартовал в 2019 году и обрел большую популярность у горожан.

«Каждый четверг в плавательных бассейнах Пензы по утвержденному графику будут работать информационно-оздоровительные площадки для всех желающих быть активными и продлить свою жизнь», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Для участников организуют «площадку здоровья», где специалисты выявят факторы риска развития хронических заболеваний, проконсультируют, как сохранить здоровье. А на «площадке активности» пензенцы пройдут испытания комплекса ГТО. После этого можно будет получить абонемент на бесплатное посещение бассейна.

В январе, 13-го числа, акция пройдет во дворце спорта «Сура» с 11:00 до 14:00, а 20-го и 27-го - в «Буртасах» в те же часы.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

После этого можно будет получить абонемент на бесплатное посещение бассейна.
А можно и не получить...

Гость||

Без кур-кодов как без воды - и ни туды, и ни сюды...

Гость||

Зачем нужны всякие ограничения? Родителей в садики не пускать , в общественное питание до 23?

Имя: Гость
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