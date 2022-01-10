Улицы Пензы очищали от снега более 90 спецмашин

10.01.2022 | 17:31

С улиц Пензы продолжают убирать снег. В работе задействовано 92 спецмашины: грейдеры, щетки, погрузчики, комбинированные автомобили и другая техника.

Как сообщается в посте департамента ЖКХ города, размещенном в понедельник, 10 января, в соцсети Instagram, уборка дорог проводится согласно технологии: на проезжей части распределяется противогололедный материал, проводится снегоочистка, формирование и уборка сугробов с помощью роторной техники.

Снег вывозится на специальные свалки.

Кроме того, улицы и тротуары Пензы, прилегающие к остановочным павильонам, убираются вручную. К этому привлечено 72 дорожных рабочих.

Ранее стало известно, что материально-техническую базу областного центра, необходимую в том числе для уборки снега, планируют и дальше расширять. Несмотря на усилия специалистов, губернатор Олег Мельниченко выразил недовольство сугробами и наледью во дворах домов. Работу многих управляющих компаний он назвал недостаточной.

«В Пензе в системе ЖКХ создавали прокладочные структуры, посредством которых выкачивали бюджетные деньги. Вот что произошло с коммунальным хозяйством города. Нам придется фактически воссоздавать всю систему коммунального обеспечения Пензы, в том числе закупать и завозить коммунальную технику», - заявил Мельниченко.