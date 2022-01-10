Общество

Улицы Пензы очищали от снега более 90 спецмашин

Печать

С улиц Пензы продолжают убирать снег. В работе задействовано 92 спецмашины: грейдеры, щетки, погрузчики, комбинированные автомобили и другая техника.

Как сообщается в посте департамента ЖКХ города, размещенном в понедельник, 10 января, в соцсети Instagram, уборка дорог проводится согласно технологии: на проезжей части распределяется противогололедный материал, проводится снегоочистка, формирование и уборка сугробов с помощью роторной техники.

Снег вывозится на специальные свалки.

Кроме того, улицы и тротуары Пензы, прилегающие к остановочным павильонам, убираются вручную. К этому привлечено 72 дорожных рабочих.

Ранее стало известно, что материально-техническую базу областного центра, необходимую в том числе для уборки снега, планируют и дальше расширять. Несмотря на усилия специалистов, губернатор Олег Мельниченко выразил недовольство сугробами и наледью во дворах домов. Работу многих управляющих компаний он назвал недостаточной.

«В Пензе в системе ЖКХ создавали прокладочные структуры, посредством которых выкачивали бюджетные деньги. Вот что произошло с коммунальным хозяйством города. Нам придется фактически воссоздавать всю систему коммунального обеспечения Пензы, в том числе закупать и завозить коммунальную технику», - заявил Мельниченко.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото instagram.com/departament_zhkh_penza
0
0
0
0
 
Гость||

@С улиц Пензы продолжают убирать снег.@

Куда убирают? Перекидывают с одного места на другое.

Раньше в поля вывозили, чтобы весной влага была.

Гость||

Какие ещё 90? Была же тысяча.

Гость||

Куда 910 машин дели?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте