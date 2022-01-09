Пензенцев пригласили поделиться опытом изготовления кормушек

09.01.2022 | 11:45

Пензенцам предложили поучаствовать в конкурсе «Хранители птиц». Цель состязания - позаботиться о пернатых, сделать для них кормушки и вдохновить на их создание других людей.

Чтобы стать участником конкурса, нужно зарегистрироваться на его странице ecowiki.ru/winterbirds-for-activists, провести мастер-класс по готовой инструкции, выложить пост в соцсетях с рассказом о нем, поделиться результатами с организаторами в личном кабинете.

Конкурс продлится до 30 марта, его итоги подведут в апреле.

«Три участника, организовавшие наибольшее количество мастер-классов, будут награждены призами: кормушкой от «Арт Кормушки» за первое место, кормушкой от «Десятого Королевства» за второе и книгой «Подарок зимующим птицам» на экологичной бумаге из вторсырья за третье место», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Всех участников конкурса отметят именными дипломами.