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Общество

Пензенцев пригласили поделиться опытом изготовления кормушек

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Пензенцам предложили поучаствовать в конкурсе «Хранители птиц». Цель состязания - позаботиться о пернатых, сделать для них кормушки и вдохновить на их создание других людей.

Чтобы стать участником конкурса, нужно зарегистрироваться на его странице ecowiki.ru/winterbirds-for-activists, провести мастер-класс по готовой инструкции, выложить пост в соцсетях с рассказом о нем, поделиться результатами с организаторами в личном кабинете.

Конкурс продлится до 30 марта, его итоги подведут в апреле.

«Три участника, организовавшие наибольшее количество мастер-классов, будут награждены призами: кормушкой от «Арт Кормушки» за первое место, кормушкой от «Десятого Королевства» за второе и книгой «Подарок зимующим птицам» на экологичной бумаге из вторсырья за третье место», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Всех участников конкурса отметят именными дипломами.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Дурота, тьфу!

Гость||

Литровая банка семечек стоит от 50 до 30 руб., про пшено вообще молчу.Ведро плохих семечек - с грязью и мусором , стоит 200. При нынешних ценах все брошены на выживание ! Кормим конечно - раз в церкви не подаём , так хоть так. Но цены -уже запредельные.

Гость||

А вот куда птица снегирь делась, раньше их много было.Как это объясняют биологи и орнитологи.

Гость||

Я своей валке к КОМУШКЕ БЫСТРО

Имя: Гость
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