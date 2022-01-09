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Общество

Пензенцам разъяснили действие «Дачной амнистии 2.0»

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«Дачная амнистия 2.0» поможет пензенцам по упрощенной схеме оформить документы на самострой.

В прошлом веке многие сооружали жилье на участках так называемым хозспособом и не имели правоустанавливающих бумаг. В областном управлении Россреестра разъяснили, какие плюсы есть от амнистии.

«На старые постройки, дома 1950-1960 года строения, можно узаконить свои права без обращения в суд. Если у меня есть документы, какой-то технический паспорт, годы постройки (главное, чтобы до 1998 года), я могу обратиться в администрацию за предоставлением земельного участка в собственность бесплатно», - прокомментировала руководитель областного управления Росреестра Оксана Романова.

Она объяснила, почему до 1998: в тот год вступил в силу Градостроительный кодекс РФ.

Проект дачной амнистии 2.0 утвержден депутатами Госдумы в третьем чтении, ожидается, что закон примут в ближайшее время. Помимо упрощенного оформления документов на землю и объекты индивидуального жилищного строительства, будут защищены права наследников.

«Те, которые приняли участок в бессрочное пользование либо в пожизненное наследуемое владение, они ранее не могли распоряжаться данным земельным участком, то есть ни подарить, ни продать. Сейчас, если примут «Дачную амнистию 2.0», они смогут распоряжаться данным земельным участком по своему усмотрению, причем не обращаясь к нам, не перерегистриуя данные права в Росреестре», - добавила Оксана Романова.

Федеральный закон об упрощенном оформлении прав граждан на отдельные объекты недвижимости был принят в 2006 году. Народ сразу же назвал его дачной амнистией.

Действие документа продлевалось неоднократно, в последний раз в прошлом году - до 2026-го.

Предполагается, что амнистия 2.0 будет действовать до 2031-го.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Потом налоги навешают бесплатный сыр...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Дачную амнистию 2.0
проверьте на совместимость с легаси

Гость||

Гость писал(a):

Потом налоги навешают бесплатный сыр...
И снесут за три копейки,если нужно...

Привет Барковке..............................

Дмитрий Н. Мотовилов||

Ни текста, ни комментов. Вандализм СМИ в чистом виде.

Имя: Гость
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