Общество

В Пензе возросло число суицидов среди подростков и молодежи

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За каждой озвученной цифрой - жизненная драма, трагедия и крик о помощи. Уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области Елене Столяровой приходится разбираться в весьма непростых вопросах. Одни решаются быстро, другие требуют времени и поддержки коллег и специалистов из многих ведомств.

Так, к Елене Алексеевне обратилась бабушка двух маленьких внуков. Их мать (ее дочь) умерла, отец уже устроил свою личную жизнь и отдал мальчиков на попечение своим родственникам, которые запрещают пожилой женщине с ними видеться. Длится это второй год.

«Обращались в прокуратуру, в службу судебных приставов, обращались в органы опеки, в администрацию, в следственное управление - то есть подключились все», - рассказала уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Защита семейных прав детей лидирует по количеству обращений к уполномоченному по правам ребенка. Также за год поступило много просьб, связанных с выплатами несовершеннолетним и выдачей сертификата о дополнительном образовании. С получением такого документа возникли проблемы у тех, кто не был зарегистрирован по месту жительства.

«Разбирались здесь, в Пензе, защитили право детей на сертификат. Ребенок уже два года занимался в системе допобразования - и вдруг с него затребовали этот сертификат», - отметила Елена Столярова.

В 2021 году увеличилось количество насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В основном они происходят в семье, со стороны близких родственников. Также возросло число суицидов и их попыток среди подростков и молодых людей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Пенза - территория успеха!

Гость||

Сравните доходы этой уполномоченной с доходами семей, где произошла трагедия с детьми и сразу станет понятно, кто виновен в этих суицидах.

Гость||

Гость писал(a):

Сравните доходы этой уполномоченной с доходами семей,
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Гость||

Уполномоченных, этих , как их там омбусменов пруд пруди.А только все хуже и хуже. А за получают как гослужащие. В Костроме девочку пятилетнюю убили и изнасиловали. Кто-то за это ответит, из нак называемых гослужащих ?А казахи, молодцы.

Гость||

Зато у нас скрепность и духовность зашкаливают.

Гость||

За все путен отвечает и главы регионов. Они всех назначают.

Гость||

Враньё Пока не случиться ЧП не пошевелются.

Система опеки гнилая и неэффективная. Бабья много, с сюсюканьем, а потом суициды.

С подростками так нельзя ,как с малолетками!

Имя: Гость
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