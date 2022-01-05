В Пензе возросло число суицидов среди подростков и молодежи

05.01.2022 | 18:46

За каждой озвученной цифрой - жизненная драма, трагедия и крик о помощи. Уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области Елене Столяровой приходится разбираться в весьма непростых вопросах. Одни решаются быстро, другие требуют времени и поддержки коллег и специалистов из многих ведомств.

Так, к Елене Алексеевне обратилась бабушка двух маленьких внуков. Их мать (ее дочь) умерла, отец уже устроил свою личную жизнь и отдал мальчиков на попечение своим родственникам, которые запрещают пожилой женщине с ними видеться. Длится это второй год.

«Обращались в прокуратуру, в службу судебных приставов, обращались в органы опеки, в администрацию, в следственное управление - то есть подключились все», - рассказала уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Защита семейных прав детей лидирует по количеству обращений к уполномоченному по правам ребенка. Также за год поступило много просьб, связанных с выплатами несовершеннолетним и выдачей сертификата о дополнительном образовании. С получением такого документа возникли проблемы у тех, кто не был зарегистрирован по месту жительства.

«Разбирались здесь, в Пензе, защитили право детей на сертификат. Ребенок уже два года занимался в системе допобразования - и вдруг с него затребовали этот сертификат», - отметила Елена Столярова.

В 2021 году увеличилось количество насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В основном они происходят в семье, со стороны близких родственников. Также возросло число суицидов и их попыток среди подростков и молодых людей.