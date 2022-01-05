Проезжую часть в центре Пензы залило водой из-за утечки

05.01.2022 | 18:23

Перекресток улиц Володарского и Максима Горького залило водой. Под ней скрылись пешеходные переходы. Кто преодолевал лужи на цыпочках, кто шел на пятках, некоторым пришлось делать крюк.

«Нарушила все правила. Что за безобразие? Мороз какой - лужи! Никто не откачивает», - произнесла горожанка.

«Обойду там, где нет воды. Авария, может быть, какая-то объективная причина, может, просто износ», - предположил пензенец.

Выше по Володарского трудились ресурсники. Вода лилась из канализационного колодца. В городском коллекторе - пробка. Рабочие почти устранили засор, сложили в кучи разный бытовой хлам, забивавший трубы. Улов оказался богатый.

Сети прочистили, и поток прекратился, но лужа на перекрестке осталась. С нею справятся позже - приедет машина и сметет замерзающую воду с дороги.