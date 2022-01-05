Общество

Проезжую часть в центре Пензы залило водой из-за утечки

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Перекресток улиц Володарского и Максима Горького залило водой. Под ней скрылись пешеходные переходы. Кто преодолевал лужи на цыпочках, кто шел на пятках, некоторым пришлось делать крюк.

«Нарушила все правила. Что за безобразие? Мороз какой - лужи! Никто не откачивает», - произнесла горожанка.

«Обойду там, где нет воды. Авария, может быть, какая-то объективная причина, может, просто износ», - предположил пензенец.

Выше по Володарского трудились ресурсники. Вода лилась из канализационного колодца. В городском коллекторе - пробка. Рабочие почти устранили засор, сложили в кучи разный бытовой хлам, забивавший трубы. Улов оказался богатый.

Сети прочистили, и поток прекратился, но лужа на перекрестке осталась. С нею справятся позже - приедет машина и сметет замерзающую воду с дороги.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

У вас там весь город в говне.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Нарушила все правила. Что за безобразие? Мороз какой - лужи! Никто не откачивает», - произнесла горожанка.
Эта горожанка ответственный пешеход. Молодец.

Гость||

Символ города.

Гость||

Это прорыв.Басенко со своими дармаедами обязаны расхватать лопаты и сыпать гору песком,пока водятлы не поколшматились при спуске от Кураева.Недалеко там сидят,пешком дойдут.

Гость||

Гость писал(a):

Это прорыв.Басенко со своими дармаедами обязаны расхватать лопаты и сыпать гору песком,пока водятлы не поколшматились при спуске от Кураева.Недалеко там сидят,пешком дойдут.
Ты про Мутовкина забыл. Отца Пензы.

Гость||

Ни чего не изменилось как был срач так и есть,еще хохлы

Гость||

Басенко глубоко погрузился?

Гость||

Страна брошена на произвол.Нет никакой системы ни в чем.У кого бабло тот и царь и патриот.А все кто против рабской жизни, экстремисты.Так же было и в Украине и БР и Казахстане. БР народ не отстоял,силой вернули к рабской жизни.

Гость||

Я в воду глядел.

Гость||

Это прорыв!

Имя: Гость
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