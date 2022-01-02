Пензенцам объяснили, почему в маршрутках холодно

02.01.2022 | 10:50

В Пензе провели проверку температурного режима в маршрутных такси. Выяснилось, что отопители в салонах машин исправны.

Ранее несколько жителей областного центра пожаловались в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко на холод в маршрутках.

«Хочу узнать, почему в зимнее время не отапливаются маршрутки. Едешь в варежках. Ноги замерзают. Окна замерзшие и не видно, где ты. И думаешь, как не проехать. Как тут не заболеть? Полчаса в таком холодильнике и вуаля - ОРВИ/ОРЗ», - возмутилась пензячка.

В управлении транспорта и связи города пообещали проверить, соблюдают ли маршрутчики температурный режим. Позже специалисты отчитались о проделанной работе.

«С 27 по 30 декабря сотрудниками управления проводилась проверка работы отопителей салонов в автобусах малого класса маршрутов № 1, 16, 55, 85, 29, 33, 30, 99 и автобусах среднего класса № 25. Было установлено, что во всех автобусах отопители находятся в исправном состоянии», - говорится в сообщении.

Специалисты добавили, что салон машин просто не успевает прогреваться из-за того, что во время поездок по городу водители вынуждены часто открывать двери.