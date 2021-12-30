Общество

В пензенских маршрутках хотят проверить температурный режим

Печать

В маршрутных такси, перевозящих пассажиров в Пензе, пообещали проверить соблюдение температурного режима.

Соответствующее заявление поступило от представителя управления транспорта и связи города. Он отвечал на обращение подписчиков Instagram-аккаунта губернатора Олега Мельниченко, пожаловавшихся на холод в маршрутках.

«У нас в городе не отапливается много общественного транспорта. Особенно большой вопрос к маршрутным такси. У них ответ: на улице мороз. Часто езжу на 16-й и 55-й маршрутке. От «Кагау» до Согласия получается 50 минут. Ноги просто промерзают в автобусе повышенной комфортности», - написала пензячка главе региона.

Женщина обратила внимание, что морозы не мешают маршрутчикам подолгу стоять на остановках с открытыми дверями.

Ответ на обращение от управления поступил в четверг, 30 декабря. Когда именно проведут проверку и на каких именно маршрутах, в сообщении не указано.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Пензенские маршрутки надо ликвидировать. Стереть из народной памяти. Забыть. И жить дальше.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте