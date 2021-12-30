В пензенских маршрутках хотят проверить температурный режим

В маршрутных такси, перевозящих пассажиров в Пензе, пообещали проверить соблюдение температурного режима.
Соответствующее заявление поступило от представителя управления транспорта и связи города. Он отвечал на обращение подписчиков Instagram-аккаунта губернатора Олега Мельниченко, пожаловавшихся на холод в маршрутках.
«У нас в городе не отапливается много общественного транспорта. Особенно большой вопрос к маршрутным такси. У них ответ: на улице мороз. Часто езжу на 16-й и 55-й маршрутке. От «Кагау» до Согласия получается 50 минут. Ноги просто промерзают в автобусе повышенной комфортности», - написала пензячка главе региона.
Женщина обратила внимание, что морозы не мешают маршрутчикам подолгу стоять на остановках с открытыми дверями.
Ответ на обращение от управления поступил в четверг, 30 декабря. Когда именно проведут проверку и на каких именно маршрутах, в сообщении не указано.
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Пензенские маршрутки надо ликвидировать. Стереть из народной памяти. Забыть. И жить дальше.