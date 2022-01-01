Общество

В Пензе состоялся новогодний забег сторонников ЗОЖ

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Перед драмтеатром собрались те, кто выбрал здоровый образ жизни, - по подсчетам, не меньше 500 человек.

«Мы бегаем лет пять-шесть, наверное, но более организованно и массово делаем только второй год. Думаю, все эти люди проведут год на позитиве, на доброй, здоровой волне», - отметил организатор забега Алексей Суркин.

Отдельный плюс - пришедшим с семьей, родной группой поддержки.

Многие решились бежать в образе Снеговика или Деда Мороза.

«Уникальное событие - начать год со спорта, с хорошего настроения, с бодрости, со здоровья», - прокомментировала министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.

Интерес участников к забегу подогрели розыгрышем призов. Ведущий наугад доставал номер и предлагал счастливчику забрать тюбинг.

Среди утеплившихся легкоатлетов выделялся Константин Сартаков. Из зимнего он надел только варежки.

«Я приехал из Нефтекамска (Башкирия) в гости, увидел новость, решил пробежаться. Не холодно - закаляюсь четыре года: купаюсь в открытой речке, бегаю, снег, обливания», - рассказал спортсмен.

Символические 2 022 метра - от драмтеатра до перекрестка с улицей Кураева и обратно - первым одолел морозоустойчивый житель Нефтекамска.

Победили в этом забеге все: они побороли вредные привычки и выбрали здоровье.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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