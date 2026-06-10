В трех пензенских скверах появились новые скамейки и урны

В трех скверах в Пензе установили новые скамейки и урны. Об этом городская администрация сообщила в среду, 10 июня.

Уличную мебель приобрели за счет средств туристического налога.

«В сквере имени Дениса Давыдова установили 11 скамеек из художественного литья и 7 урн, в сквере имени В. Г. Белинского - 11 скамеек и 11 урн, в сквере «Кукушка» - 20 скамеек и 13 урн», - уточнили в мэрии.

Лавочки выполнены из стального каркаса и деревянного настила палисандрового цвета, пригодного для всепогодных условий. Урны черные, с оцинкованным ведром внутри.

В прошлые годы пензенцы нередко жаловались на недостаточное количество скамеек и мусорок в центре города, что доставляло неудобство и приводило к антисанитарии.