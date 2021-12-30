Пензенцу удалось избежать штрафа за парковку у дома

30.12.2021 | 17:06

Житель Пензы смог оспорить в суде штраф за парковку на газоне. Мужчина должен был заплатить за нарушение правил 500 рублей.

7 июля горожанин припарковал авто на привычном месте рядом с домом, в котором живет. Однако в этот день факт стоянки зафиксировала административная комиссия Первомайского района.

«Применялось работающее в автоматическом режиме специальное техническое средство, имеющее функцию фото- и киносъемки, видеозаписи», - пояснили в пресс-службе Первомайского районного суда Пензы.

Вскоре мужчине пришло постановление о необходимости оплатить штраф. Но с документом он не согласился и обратился в суд.

В жалобе горожанин указал, что уже много лет о и другие жители дома паркуются во дворе на пустыре, который обустроили под стоянку. Эта территория не является газоном, поэтому постановление комиссии следует отменить.

Суд внимательно ознакомился с материалами дела и не нашел в них доказательств, что пензенец припарковался на газоне.

«На данных снимках установить наличие газона в указанном месте не представляется возможным. Иных доказательств, с достоверностью подтверждающих размещение гражданином транспортного средства на газоне у жилого дома, материалы не содержат», - добавили в пресс-службе.

Служители Фемиды не усмотрели в действиях пензенца состава административного правонарушения и отменили постановление о штрафе.