Общество

Пензенцу удалось избежать штрафа за парковку у дома

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Житель Пензы смог оспорить в суде штраф за парковку на газоне. Мужчина должен был заплатить за нарушение правил 500 рублей.

7 июля горожанин припарковал авто на привычном месте рядом с домом, в котором живет. Однако в этот день факт стоянки зафиксировала административная комиссия Первомайского района.

«Применялось работающее в автоматическом режиме специальное техническое средство, имеющее функцию фото- и киносъемки, видеозаписи», - пояснили в пресс-службе Первомайского районного суда Пензы.

Вскоре мужчине пришло постановление о необходимости оплатить штраф. Но с документом он не согласился и обратился в суд.

В жалобе горожанин указал, что уже много лет о и другие жители дома паркуются во дворе на пустыре, который обустроили под стоянку. Эта территория не является газоном, поэтому постановление комиссии следует отменить.

Суд внимательно ознакомился с материалами дела и не нашел в них доказательств, что пензенец припарковался на газоне.

«На данных снимках установить наличие газона в указанном месте не представляется возможным. Иных доказательств, с достоверностью подтверждающих размещение гражданином транспортного средства на газоне у жилого дома, материалы не содержат», - добавили в пресс-службе.

Служители Фемиды не усмотрели в действиях пензенца состава административного правонарушения и отменили постановление о штрафе.

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Гость||

думаю он отдал на суды труды больше чем 500 руб, но по справедливости машину на эвакуатор и на штраф стоянку с куда более затратными последствиями

Гость||

Раскатали газон своими помойками, и типа так и надо

Гость||

Суд обязан возместить все расходы связанные с процессом, а по справедливости суд не установил, что авто стояло на газоне, а значит и разговор закончен.

Гость||

Гость писал(a):

что авто стояло на газоне, а значит и разговор закончен
а автомобилям вообще нет места во дворах

Имя: Гость
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