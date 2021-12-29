Нижнеломовский перевозчик нарушил график техобслуживания автобуса

29.12.2021 | 09:00

В Нижнем Ломове предприниматель, который занимается пассажирскими перевозками на «Газели Next» по маршруту № 610 (Пенза - Голицыно - Нижний Ломов), предстал перед судом из-за нарушения лицензионных условий.

Инспекторы Нижне-Волжского управления Ространснадзора выяснили, что он не проводил техническое обслуживание своего микроавтобуса в сроки, предусмотренные заводом-изготовителем: при пробеге 160 000, 180 000, 200 000, 220 000 км. Судя по отметкам, предприниматель остановился на 140 000 км, а на момент проверки на счетчике было 231 553.

Также перевозчик не провел стажировку водителя при приеме на работу, а человек, который отвечал у него за обеспечение безопасности дорожного движения, не прошел аттестацию на право заниматься такой деятельностью.

Предприниматель полностью признал вину. Мировой суд, куда обратились инспекторы Ространснадзора, оштрафовал его на 20 000 рублей.

Однако платить перевозчику не придется: он обжаловал постановление в Нижнеломовском районном суде. Назначенное ему наказание заменили на предупреждение.