Общество

Более 7 000 детей сотрудников «Дамате» ждут новогодние подарки

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Более 7 000 детей сотрудников компании «Дамате» получат новогодние подарки, а также смогут поучаствовать в конкурсе зимних историй, который организовал агрохолдинг.

По традиции «Дамате» обеспечит оперативную доставку подарков ребятам, живущим даже в самых отдаленных от производственных объектов населенных пунктах. «Новогодняя почта» вручит презенты маленьким адресатам в Московской, Пензенской, Ростовской, Тюменской областях, в Северо-Кавказском федеральном округе.

Дети получат не только сладости, но и брендированную настольную игру, созданную на основе всемирно известной «Доббль». Такой презент зарядит позитивными эмоциями, сблизит всех членов семьи, укрепит отношения между старшими и младшими. Кроме того, игра - отличный способ организации досуга в дни каникул.

Коробка для новогоднего подарка сделана так, чтобы ее можно было превратить в настольный театр. На задней стенке - фигурки животных, связанных с бизнес-направлениями компании «Дамате», и профессора Даматеуса, героя корпоративного проекта для детей сотрудников агрохолдинга. Их легко выдавить.

Затем ребятам предстоит украсить настольный театр, придумать и разыграть историю о зимних приключениях героев, опубликовав ее в группе «Академия Дамате» соцсети «ВКонтакте».

Итоги конкурса подведут в конце января. Самых активных и творческих участников отметят памятными подарками и сувенирами от компании.

За 2021 году число сотрудников «Дамате» увеличилось на 18% и продолжает расти, ведь действующие предприятия агрохолдинга расширяются, открываются новые производства. Сегодня в компании трудится свыше 10 000 работников.

Вместе с ростом численности персонала и детей сотрудников становится больше: в 2021-м - более чем на 1 000 (на 16%).

Сейчас на предприятиях «Дамате» по всей стране трудится 511 семейных династий и 563 члена многодетных семей.

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