В Заречном оштрафовали перевозчика, чьи водители не проходили медосмотр

28.12.2021 | 09:00

Нижне-Волжское управление Ространснадзора выявило в Заречном перевозчика, грубо нарушавшего лицензионные условия. Он работает на маршруте № 112 (Пенза - Заречный).

Инспекторы надзорного органа провели плановую проверку деятельности предпринимателя. Во время нее и выяснилось, что его водители неоднократно не проходили послесменный медицинский осмотр.

Управление обратилось в суд.

Перевозчик не стал отрицать факт нарушений. Суд признал его виновным и оштрафовал на 75 000 рублей.