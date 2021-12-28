В Заречном оштрафовали перевозчика, чьи водители не проходили медосмотр

Нижне-Волжское управление Ространснадзора выявило в Заречном перевозчика, грубо нарушавшего лицензионные условия. Он работает на маршруте № 112 (Пенза - Заречный).
Инспекторы надзорного органа провели плановую проверку деятельности предпринимателя. Во время нее и выяснилось, что его водители неоднократно не проходили послесменный медицинский осмотр.
Управление обратилось в суд.
Перевозчик не стал отрицать факт нарушений. Суд признал его виновным и оштрафовал на 75 000 рублей.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.