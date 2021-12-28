В Пензе состоялось торжественное вручение государственных наград

У руководителя регионального отделения организации ветеранов «Боевое братство» стало одной наградой больше. Юрию Краснову вручен орден Дружбы.
«Я думаю о том, кто мне дал возможность получить эту высокую государственную награду. Я очень обязан своим ветеранам «Боевого братства», которые вместе со мной занимаются нужным делом, помогают нашим боевым братьям, семьям погибших защитников Отечества», - рассказал руководитель регионального отделения организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.
В зале Губернаторского дома вручали и другие государственные награды. Пензенцы получили их из рук главы региона.
«Спасибо вам за добросовестный труд, за неизменную верность родной земле. Вы - слава нашей области, и я горжусь вами», - произнес губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
Сразу несколько пензенских медиков за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, удостоились медали Луки Крымского - она была учреждена только в прошлом году.
Трое пензенцев стали обладателями почетных званий.
Здесь же вручили и региональные награды - представителям социальной сферы, образования, здравоохранения, экономики, культуры. Медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» теперь есть у генерального директор ТРК «Наш дом» Татьяны Прошиной.
Такую же награду получил Рафик Ибрагимов - директор строительного холдинга «Термодом».
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