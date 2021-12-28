В Пензе показали новые машины социального такси

В областной центр прибыли новые машины социального такси - две «Газели Next» с установленными подъемниками. Одна предназначена для Пензы, другая - для Заречного. На таких автомобилях будут ездить граждане с нарушением опорно-двигательного аппарата.
«Подъемник выдерживает 350 килограмм, то есть рассчитан на человека и вес коляски, потихоньку он опускается», - рассказал водитель социального такси Руслан Сувак.
Всего в регионе пять подобных автомобилей: по одному - в Заречном и Кузнецке и три - в Пензе. Современными машинами заменят старые, которые настало время списывать. В областном центре в 2021-м услугами соцтакси воспользовались 125 человек, 600 раз они вызывали спецтранспорт.
«Чтобы сделать заявку, инвалиды связываются с пензенским городским комплексным центром срочной социальной помощи (диспетчерская служба 44-00-03), оставляют заявку, диспетчер передает ее в АТХ», - пояснила начальник Социального управления г. Пензы Ирина Федонина.
Цена новой машины - около 2 миллионов рублей. Следить за состоянием «Газелей» станут механики.
«Обслуживать будет предприятие», - уточнил заместитель главы администрации г. Пензы Олег Денисов.
Вполне возможно, что в следующем году свое социальное такси появится в Пензенском районе.
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Эти программы были давно и ваня их продолжал. Но эти
машины всегда пропадали или в такси превращались.