В Пензе показали новые машины социального такси

28.12.2021 | 19:54

В областной центр прибыли новые машины социального такси - две «Газели Next» с установленными подъемниками. Одна предназначена для Пензы, другая - для Заречного. На таких автомобилях будут ездить граждане с нарушением опорно-двигательного аппарата.

«Подъемник выдерживает 350 килограмм, то есть рассчитан на человека и вес коляски, потихоньку он опускается», - рассказал водитель социального такси Руслан Сувак.

Всего в регионе пять подобных автомобилей: по одному - в Заречном и Кузнецке и три - в Пензе. Современными машинами заменят старые, которые настало время списывать. В областном центре в 2021-м услугами соцтакси воспользовались 125 человек, 600 раз они вызывали спецтранспорт.

«Чтобы сделать заявку, инвалиды связываются с пензенским городским комплексным центром срочной социальной помощи (диспетчерская служба 44-00-03), оставляют заявку, диспетчер передает ее в АТХ», - пояснила начальник Социального управления г. Пензы Ирина Федонина.

Цена новой машины - около 2 миллионов рублей. Следить за состоянием «Газелей» станут механики.

«Обслуживать будет предприятие», - уточнил заместитель главы администрации г. Пензы Олег Денисов.

Вполне возможно, что в следующем году свое социальное такси появится в Пензенском районе.