Одежда, гаджеты: билайн назвал самые популярные онлайн-покупки

28.12.2021 | 16:10

Делать покупки в интернете сегодня предпочитают около 66% жителей Приволжского и Уральского федеральных округов. Традиционный поход по торговым центрам и магазинам предпочитают 34%.

Такие результаты были получены в рамках исследования, проведенного с помощью сервиса билайн «Мобильные опросы».

Опрос также показал, что каждый девятый житель из десяти хотя бы раз в жизни заказывал товары в интернет-магазинах. При этом большая часть респондентов признались, что совершают покупки онлайн «очень редко» или «не чаще одного-двух раз в месяц» - 44% и 42% соответственно.

Интересно посмотреть и на то, что обычно жители покупают онлайн. Так, через интернет преимущественно заказывают:

- одежду, обувь, товары для дома (31%);

- технику, гаджеты (23%);

- косметику, бытовую химию (16%);

- товары для спорта и хобби (13%);

- продукты питания (9%);

- книги и канцелярские товары (8%).

В топ-3 наиболее популярных площадок для онлайн-шопинга практически с одинаковым процентным соотношением вошли Ozon (28%), AliExpress (28%) и Wildberries (26%).

О том, как в будущем будет развиваться онлайн-торговля, респонденты высказались неоднозначно. Так, 70% отметили, что массовое развитие интернет-шопинга во многом стало возможным благодаря пандемии, когда привычные походы по магазинам и торговым центрам оказались недоступны. В то же время только 24% жителей высказали мнение, что через 10-15 лет офлайн-шопинг и вовсе станет пережитком прошлого.

В преддверии Нового года билайн проанализировал и то, как жители будут покупать подарки к приближающемуся празднику. Так, 44% опрошенных ответили, что намерены купить подарки родным и близким в обычных магазинах, а 56% выбрали онлайн-шопинг.

Оператор билайн поможет порадовать близких не одним, а сразу несколькими подарками. До конца декабря при покупке смартфона Samsung или Xiaomi в офисах продаж или в интернет-магазине компания дарит аксессуары и бонусные рубли на счет.

В исследовании с помощью сервиса «Мобильные опросы» приняли участие жители из 20 городов России, мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 18 лет до 65 лет.

Акция проводится с 3.12.2021 по 31.12.2021 на территории России, кроме Республики Крым и г. Севастополя, в офисах продаж и обслуживания и в интернет-магазине билайн. На смартфоны, участвующие в акции, действует скидка при приобретении в комплекте с аксессуарами и опцией «Рубли на связь по акции» на 6, 12 или 18 месяцев для ряда тарифов билайна. Итоговая стоимость комплекта равна стоимости смартфона без акции.

Акция несовместима с другими акциями и акционными предложениями. Количество товаров ограничено. Цены указаны с учетом НДС. Организатор акции - ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Организатор вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции, а также стоимость оборудования, участвующего в акции, в одностороннем порядке, при этом информация об изменениях публикуется на сайте beeline.ru.