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Общество

Пензенский подросток-сирота оказался под надзором классного руководителя

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В Пензенской области 14-летний подросток, инвалид 1-й группы, юридически не имел ни отца, ни матери. Проблему школьника взялась решать детский омбудсмен Елена Столярова.

Мать родила мальчика, будучи в официальном браке. Однако при оформлении медсправки о рождении ребенка она назвала чужую фамилию. Таким образом, в свидетельстве родители не указаны.

Отец школьника скончался. Женщина обратилась к омбудсмену с просьбой помочь установить материнство и признать отцовство умершего жителя области. Почти год Елена Столярова работала над данным вопросом.

«К сожалению, ни органы опеки, ни образовательная организация своевременно не обратились в судебные органы или к уполномоченному по правам ребенка. С целью защиты прав несовершеннолетнего Елена Столярова обратилась в органы опеки района, Госюрбюро, прокуратуру для оформления заявлений и обращения в суд», - говорится на странице детского омбудсмена в соцсети Instagram.

Сейчас дело мальчика рассматривает суд. Он остался без матери, она скончалась 24 декабря.

«Уполномоченный будет способствовать завершению рассмотрения дела в суде, чтобы подросток мог получать пенсию по потере кормильца. На данный момент он находится под надзором классного руководителя», - отмечается в сообщении.

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