Квартиру в домах «Атлас» и «Мира» можно купить по 2 документам

24.12.2021 | 17:10

Жилой комплекс «Созвездие» в Спутнике - дома, которые вдохновляют. Двор с космической атмосферой строится на уровне второго этажа.

Здесь - зоны тихого отдыха и пространство для спортивных достижений, дизайнерские арт-объекты для классных фото в Instagram и площадки для командных игр.

Умный подземный паркинг сам откроет шлагбаум, а лифт довезет из паркинга до нужного этажа.

Купить квартиру в домах, «Мира» или «Атлас», в ипотеку можно всего по двум документам.

Как это работает: клиент выбирает квартиру, подает заявку на одобрение ипотеки и заявляет первоначальный взнос - от 20%.

Например, в Сбербанке ставка в этом случае будет от 3,3%* годовых на весь срок кредитования.

Чтобы узнать больше, следует звонить по номеру 8 (927) 360-67-01. Ипотечный брокер компании расскажет обо всех условиях, банках и программах и бесплатно поможет оформить ипотеку.

Застройщики ЖК «Созвездие» – ООО «СЗ «Созвездие», ООО «СЗ «Созвездие 2» и ООО «СЗ «Термодом-инвест». Проектные декларации - на наш.дом.рф.

*C 12.05.2020 по 01.02.2022 в рамках программы кредитования Сбербанка «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у юридического лица на стадии строительства от застройщика в рамках «1,4% дисконта по эскроу» по ставке от 3,6% годовых (при первоначальном взносе 20% по ставке от 3,3% годовых) при сроке кредита от 12 до 360 месяцев у строительного холдинга «Термодом», при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях, а также проведения сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности» (услуга ООО «ЦНС»). При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 4.6% годовых.

Первоначальный взнос - от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. рублей. Максимальный размер кредита - до 12 000 000 рублей - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 рублей - при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубль РФ. При отказе заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка увеличивается до 3,9% годовых.

Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок - гражданин РФ. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей.

Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде.

Услуга «Электронная регистрация права собственности» оказывается обществом с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, далее — ООО «ЦНС»), входит в группу компаний ПАО Сбербанк.

Обеспечение по кредиту - залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий - банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях - на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.