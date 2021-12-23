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Общество

Пензенское управление ЖКХ заплатит за искалеченный Mercedes

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Житель Пензы через суд добился от городского управления жилищно-коммунального хозяйства возмещения ущерба за провалившийся в открытый люк Mercedes.

Авария произошла 29 июня 2019 года. В 22:10 у дома № 32 на улице Тухачевского водитель иномарки, принадлежащей другому человеку, наехал на открытый технологический колодец.

Ни предупреждающих о ремонтных работах знаков, ни ограждения участка не было, хотя этого требует законодательство. Мужчина, управлявший машиной в момент ДТП, подал иск к управлению ЖКХ. Он просил взыскать 50 000 рублей в возмещение восстановительного ремонта автомобиля и судебные расходы.

Представитель управления не признал требований. По его мнению, ответственность за причиненный вред должно нести ООО «Горводоканал». Именно этой организации переданы в аренду муниципальные объекты водоснабжения и водоотведения, сооружения и оборудование, входящие в водоснабжающие комплексы.

Однако, как установил суд, положения договора аренды никак не оговаривают условия возмещения вреда, причиненного третьим лицам. А управление ЖКХ, согласно уставу Пензы, является главным распорядителем средств бюджета города по отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

В итоге суд пришел к выводу, что ущерб истцу должно возместить управление ЖКХ, которое ненадлежащим образом исполнило обязанности по содержанию дорожного полотна.

С управления в пользу истца за счет средств городского бюджета взыскан ущерб в размере 50 000 рублей и судебные расходы - 15 700 рублей.

«Не согласившись с решением, представитель ответчика подал апелляционную жалобу, которую судебная коллегия по гражданским делам оставила без удовлетворения. Решение вступило в законную силу 21 декабря 2021 года», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Собственник должен отвечать за свою собственность. И ответил. Всё что есть у Горводоканала в собственности муниципалитета.

Гость||

Мерс 1980 г.в.?? Чё так мало то? При дураке Иванкине больше отсуживали.

Гость||

Денискин не даёт больше, жмот

Гость||

Гость писал(a):

Мерс 1980 г.в.?? Чё так мало то? При дураке Иванкине больше отсуживали.
Да он может только диск колесный погнул.

Имя: Гость
Комментарий:

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