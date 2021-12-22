Губернатор о новогодней Пензе: Выглядит как черное пятно

В среду, 22 декабря, на прямой линии губернатора Олега Мельниченко затронули тему уличного освещения.
Жители области направили главе региона обращения с жалобой на темноту в населенных пунктах. Мельниченко отметил, что данную проблему сложно решить быстро, на модернизацию освещения придется потратить не один год.
«Пенза - мой родной город. Но он выглядит как черное пятно», - заявил губернатор.
Праздничная иллюминация появилась на многих улицах, однако, по мнению главы области, этого недостаточно.
«В течение двух-трех лет средства можно изыскать на обновление. Поставить задачу, чтобы к 2024 году Пенза засияла», - добавил Олег Мельниченко.
Он добавил, что жил во многих городах, в каждом имеется собственная изюминка, и создает ее в том числе уличное освещение.
Ранее сообщалось, что в Пензе праздничную иллюминацию, гирлянды-триколор зажгли на мостах и путепроводах, установили растяжки на автомагистралях. Световые конструкции появились на Фонтанной и Театральной площадях, сквере «Копилка пословиц», цифровые инсталляции размещены на площади Ленина и в сквере на улице Славы.
На центральной площади города специалисты установили 20 светодиодных елочек.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Очень хочется убранства улицы Суворова и места где филармония...не чувствуется предверия новогоднего торжества...нигде на электростолбах на улице Суворова нет световой элюминации...обидно