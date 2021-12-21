«Мобильный розыск» помогает приставам определять должников

21.12.2021 | 13:51

Электронный ресурс под названием «Мобильный розыск» помогает сотрудникам управления Федеральной службы судебных приставов определять, числятся ли за владельцем того или иного транспортного средства долги.

«Этот сервис используют только сотрудники ФССП. Он устанавливается на мобильных телефонах судебных приставов. Достаточно отсканировать государственный номер автомобиля, наведя на него камеру, или ввести буквы и цифры вручную, и появляется информация о том, числятся ли за автовладельцем долги по штрафам, алиментам, налогам и другим финансовым платежам», - рассказала пресс-секретарь УФССП по Пензенской области Яна Загребельная.

Недавно сервис «Мобильный розыск» помог взыскать долг с жителя Пензы, за которым числилось 14 непогашенных штрафов за нарушение правил дорожного движения на сумму 148 тысяч рублей.

«Мужчина уклонялся от погашения долгов с 2019 года, однако его выдал лучший друг - автомобиль Renault Megane. С помощью «Мобильного розыска» был установлен сначала автомобиль, а следом и его владелец», - рассказала Яна Загребельная.

Пристав-исполнитель составил акт описи и ареста Renault. После этого у автовладельца моментально нашлись деньги, чтобы полностью погасить все задолженности.