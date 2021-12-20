Общество

Депутаты поддержали законопроект о повышении зарплаты педагогам

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Депутаты Законодательного собрания Пензенской области поддержали законопроект об изменении заработной платы воспитателей и учителей, представленный министром образования Алексеем Комаровым на сессии в понедельник, 20 декабря.

Изменения направлены на повышение зарплаты и улучшение условий содержания детей в школах и детсадах.

Оплата труда бюджетников планируется с учетом увеличения минимального размера оплаты труда c 1 января 2022 года с 12 792 до 13 617 рублей (+6,44%).

B связи с этим предлагается установить базовую величину годового фонда оплаты труда для воспитателей по отношению к МРОТ в кратности 1,3901 в городских округах и поселениях и 1,5597 - в сельских поселениях, говорится в документе.

Кратность к минимальному размеру оплаты труда для учителей предлагается установить в размере 1,454 в городах и 1,584 - в сельской местности.

Для педагогов дополнительного образования корректировка базовой величины годового фонда оплаты труда по отношению к МРОТ составит 1,454.

Алексей Комаров пояснил, что на рост средней заработной платы также повлияло выделение денежных средств из федерального бюджета с 1 сентября 2020 года за классное руководство (доплата в размере 5 000 рублей) и снижение общего числа работников.

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Гость||

Т.е. средняя зарплата (судя по ФОТ) будет в районе 20 т.р.?

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