Общество

Портал PenzaInform.ru подготовил дайджест важных новостей недели

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Сетевое издание «ПензаИнформ» по традиции подготовило для читателей подборку самых главных новостей уходящей недели.

Первый сюжет - о подготовке к празднику.

На новогоднее оформление областного центра выделено 6 млн рублей. 3,5 млн потратили на ремонт световых конструкций, а также закупку елочных игрушек, которые кто-то забирает в качестве сувениров. 500 тыс. рублей направлено на приобретение новых двоек для инсталляций в центре города.

Среди пензенских организаций объявлен конкурс на лучшее праздничное оформление. Победитель получит благодарственное письмо главы администрации.

Второй сюжет - о новогодних утренниках и огоньках. На мероприятия в текущем году, так же как и в прошлом, не допустят аниматоров.

Праздники в детсадах и школах состоятся с соблюдением санитарных требований. Родители смогут попасть на них, предъявив QR-код или справку о медотводе от прививки. Тем, у кого нет ни того ни другого, предложат переодеть ребенка в буферной зоне.

Дед Мороз в учреждения не попадет. Роли зимнего волшебника и его помощницы Снегурочки предстоит сыграть учителям и воспитателям.

Третий сюжет - о программе в новогоднюю ночь.

На этот раз пензенцы не увидят праздничного фейерверка. Салют не запустят, чтобы не создавать массового скопления людей.

Без шоу жители областного центра остаются второй год подряд. Всему виной пандемия. Тех, кто поздним вечером 31 декабря придет на площадь Ленина, ждет музыкальная программа.

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