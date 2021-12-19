Общество

Кузнечанам озвучили новые сроки строительства хирургического корпуса

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В Кузнецке вновь перенесли сроки завершения строительства хирургического корпуса. Объект на улице Калинина возводится с 1990-х.

Вопрос о будущем корпуса житель Кузнецка задал губернатору Олегу Мельниченко под постом в социальной сети «ВКонтакте», в котором анонсирована прямая линия главы региона.

«В Кузнецке в очередной раз заморожено строительство хирургического корпуса (и не только его), так необходимого для города. Вместо того, чтобы найти деньги для окончания строительства, планируют начать новую стройку больницы», - высказался кузнечанин.

На обращение мужчины отреагировал представитель областного правительства. Согласно сообщению, при возобновлении работ на объекте выяснилось, что нужно откорректировать проектную документацию.

«По состоянию на текущую дату корректировка проектно-сметной документации выполнена, получено положительное заключение экспертизы и готовятся документы для проведения конкурентных процедур. Строительно-монтажные работы будут возобновлены в 2022 году», - гласит ответ.

Разваливающийся недострой на улице Калинина наблюдают врачи и пациенты из старого отделения хирургии городской больницы. В марте 2020-го речь шла о том, что на объект вернутся специалисты и сдадут его в начале 2021-го. В августе текущего года в минстрое области пообещали, что к завершению строительства корпуса приступят в 4-м квартале.

Известно, что в 2021 году на возведение хирургического корпуса было заложено более 77 млн рублей, в 2022-м - более 470 млн.

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