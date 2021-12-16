Общество

В Пензе из-за долгов по 160 штрафам арестовали Mercedes-Benz

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В Пензе 37-летний владелец Mercedes-Benz едва не лишился автомобиля из-за долгов по штрафам. Об успешном взыскании с него денег рассказали представители регионального управления ФССП.

С 2019 года житель областного центра накопил 160 штрафов за нарушения ПДД. Их сумма составила 128 тыс. руб. Поскольку внести деньги добровольно мужчина отказывался, было инициировано принудительное взыскание.

«По сведениям Госавтоинспекции, в собственности у пензенца находился автомобиль Mercedes-Benz CLK 240, который ему долгое время удавалось прятать. Судебному приставу пришлось поискать транспортное средство на парковках, которыми тот мог пользоваться. И поиски увенчались успехом», - пояснили в УФССП.

Иномарка нашлась на стоянке одного из городских торговых центров. Машину арестовали и эвакуировали, после чего владельцу пришлось оплатить не только долги, но и расходы на транспортировку.

Своего автомобиля едва не лишился еще один житель области - по 25 исполнительным производствам он был должен заплатить 1,2 млн руб. Мужчина старательно прятал машину, но в итоге транспортное средство было обнаружено, арестовано и доставлено на спецстоянку. Получив акт описи и ареста, собственник уплатил долги.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Там цена этому МЕРСУ 500 примерно. Дровендос. Штрафу отдал на треть стоимости машины.

Гость||

Гость писал(a):

Там цена этому МЕРСУ 500 примерно. Дровендос. Штрафу отдал на треть стоимости машины.
Конечно твой проперженный диван подороже будет стоить.

Гость||

Зачем таким злостным нарушителям,возвращают машины?Надо продавать,а водителей лишать прав пожизненно.Т.к.горбатого только могила исправит

Гость||

Сиди уж, не умничай, тебя не спросили, возвращать кому что.

Гость||

То есть еслиб не было 160-го штрафа то ничего и не арестовали бы?Там ждут когда накопится 160 штрафов?

Гость||

Гость писал(a):

То есть еслиб не было 160-го штрафа то ничего и не арестовали бы?Там ждут когда накопится 160 штрафов?
Тебе накой?

Гость||

Да я и сам не знаю. От безделья херней интересуюсь всякой тут

Гость||

С 2019 года житель областного центра накопил 160 штрафов за нарушения ПДД. Их сумма составила 128 тыс. руб. Поскольку внести деньги добровольно мужчина отказывался, было инициировано принудительное взыскание

Это так ХОРОШО или так ПЛОХО работают представители регионального управления ФССП?....

Гость||

А тебе накой?

Гость||

Хороший лайфхак, можно ничего не оплачивать, найдут не найдут, как повезет. Если нашли оплатил, не нашли, ну и хорошо... Вот влупить бы х2 или х3, если уклоняется тогда культура граждан поднялась бы

Гость||

Гость писал(a):

, найдут не найдут, как повезет.
Гость писал(a):
Хороший лайфхак, можно ничего не оплачивать,
Конечно найдут, ты дурачок ?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

по 25 исполнительным производствам он был должен заплатить 1,2 млн руб. Мужчина старательно прятал машину, но в итоге транспортное средство было обнаружено, арестовано и доставлено на спецстоянку. Получив акт описи и ареста, собственник уплатил долги.
нормально так-лям с чтвертью легко нашол и оплатил.

Гость||

Гость писал(a):

Там цена этому МЕРСУ 500 примерно. Дровендос.
может и 200 тыщ. смотря как подгнил

Гость||

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Имя: Гость
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