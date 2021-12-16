В Пензе из-за долгов по 160 штрафам арестовали Mercedes-Benz

В Пензе 37-летний владелец Mercedes-Benz едва не лишился автомобиля из-за долгов по штрафам. Об успешном взыскании с него денег рассказали представители регионального управления ФССП.
С 2019 года житель областного центра накопил 160 штрафов за нарушения ПДД. Их сумма составила 128 тыс. руб. Поскольку внести деньги добровольно мужчина отказывался, было инициировано принудительное взыскание.
«По сведениям Госавтоинспекции, в собственности у пензенца находился автомобиль Mercedes-Benz CLK 240, который ему долгое время удавалось прятать. Судебному приставу пришлось поискать транспортное средство на парковках, которыми тот мог пользоваться. И поиски увенчались успехом», - пояснили в УФССП.
Иномарка нашлась на стоянке одного из городских торговых центров. Машину арестовали и эвакуировали, после чего владельцу пришлось оплатить не только долги, но и расходы на транспортировку.
Своего автомобиля едва не лишился еще один житель области - по 25 исполнительным производствам он был должен заплатить 1,2 млн руб. Мужчина старательно прятал машину, но в итоге транспортное средство было обнаружено, арестовано и доставлено на спецстоянку. Получив акт описи и ареста, собственник уплатил долги.
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Там цена этому МЕРСУ 500 примерно. Дровендос. Штрафу отдал на треть стоимости машины.