В Пензе из-за долгов по 160 штрафам арестовали Mercedes-Benz

16.12.2021 | 08:51

В Пензе 37-летний владелец Mercedes-Benz едва не лишился автомобиля из-за долгов по штрафам. Об успешном взыскании с него денег рассказали представители регионального управления ФССП.

С 2019 года житель областного центра накопил 160 штрафов за нарушения ПДД. Их сумма составила 128 тыс. руб. Поскольку внести деньги добровольно мужчина отказывался, было инициировано принудительное взыскание.

«По сведениям Госавтоинспекции, в собственности у пензенца находился автомобиль Mercedes-Benz CLK 240, который ему долгое время удавалось прятать. Судебному приставу пришлось поискать транспортное средство на парковках, которыми тот мог пользоваться. И поиски увенчались успехом», - пояснили в УФССП.

Иномарка нашлась на стоянке одного из городских торговых центров. Машину арестовали и эвакуировали, после чего владельцу пришлось оплатить не только долги, но и расходы на транспортировку.

Своего автомобиля едва не лишился еще один житель области - по 25 исполнительным производствам он был должен заплатить 1,2 млн руб. Мужчина старательно прятал машину, но в итоге транспортное средство было обнаружено, арестовано и доставлено на спецстоянку. Получив акт описи и ареста, собственник уплатил долги.