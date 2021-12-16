Обновлен перечень событий, которые дают право на соцподдержку

16.12.2021 | 20:39

Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, в котором утвержден перечень из 11 жизненных событий, при наступлении которых россияне могут рассчитывать на социальную поддержку от государства.

Документ опубликован в четверг, 16 декабря, на официальном портале правовой информации. В перечень вошли 11 пунктов. Среди них: установление инвалидности, достижение пенсионного возраста, беременность, рождение ребенка, достижение ребенком определенного возраста, присвоение звания ветерана и приравненных к нему званий.

В перечне фигурируют: получение статуса лица, подвергшегося воздействию радиации, получение статуса многодетной семьи, создание молодой семьи, установление опеки, потеря кормильца.

Перечисленные жизненные события дают гражданам возможность получения мер социальной защиты, социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат.

Документ вступает в силу поэтапно. С 1 января 2022 года на соцподдержку можно рассчитывать при беременности и рождении ребенка, достижении ребенком определенного возраста, достижении пенсионного возраста и установлении инвалидности.

С 1 января 2023 года вступит в силу еще ряд пунктов: присвоение звания ветерана или приравненных к нему званий, получение статуса лица, подвергшегося воздействию радиации или получение статуса многодетной семьи.

После установления опеки, создания молодой семьи или потери кормильца получить соцподдержку можно будет с 2024 года.