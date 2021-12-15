Общество

В Пензе юрлица получат электронные подписи бесплатно

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С Нового года юридические лица, индивидуальные предприниматели и нотариусы могут лишиться электронной подписи, выданной им ранее. Она прекратит свое существование, если была получена в центре, у которого не продлена аккредитация.

«Начиная с 2022 года юридические лица, индивидуальные предприниматели и нотариусы смогут получить квалифицированные электронные подписи только в удостоверяющем центре ФНС России. Использовать их можно на всех электронных сервисах и площадках, а также для взаимодействия с федеральной налоговой службой», - пояснил заместитель начальника ИФНС России по Первомайскому району г. Пензы Михаил Комиссаров.

Услуга по выдаче предоставляется ФНС России бесплатно. Для получения необходимо обратиться лично в любой налоговой орган.

«С собой иметь паспорт, СНИЛС и USB-носитель, сертифицированный ФСТЭК или ФСБ России», - отметил Михаил Комиссаров.

В Пензенской области выдано около 3 000 электронных подписей, но тех, кому необходим такой цифровой ключ, намного больше.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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