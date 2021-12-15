Общество

В Пензе открылся туристско-информационный центр

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Не иностранным гостям, а пензенским чиновникам студенты социально-педагогического колледжа рассказали на английском языке о памятнике Первопоселенцу. Это часть торжественного мероприятия, посвященного открытию туристско-информационного центра на базе заведения.

«Развитию туризма, особенно внутреннего, придается большое значение как на федеральном, так и на региональном уровне. Губернатор Пензенской области ставит перед нами амбициозные задачи, с которыми мы должны справляться», - отметил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.

«Ваше поколение - это наше будущее. Мне хотелось бы сегодня пожелать вам удачи и стремительного развития», - произнесла директор Туристско-информационного центра Пензенской области Анна Плясунова.

Основная задача таких центров - продвижение туризма в регионе. В силу своего молодого возраста, креативности студенты как никто другой знают, как преподнести информацию, чтобы она была интересной, провести незабываемую экскурсию для гостей.

Показали и фрагмент виртуальной видеоэкскурсии по святым местам Нижнеломовского района. Автор работы - Полина Васильева, студентка колледжа.

«Я считаю, что через религию можно более подробно показать историю нашего государства, в моем случае - района области. Сама я выросла и провела все свое детство в Нижнем Ломове, знаю почти весь свой город, сильно его люблю. Он небольшой, не все жители области знают о нем, но я считаю, что даже такой небольшой город является частью истории нашего огромного государства», - рассказала она.

И таких мест, в путешествие по которым можно было бы отправиться, в области предостаточно.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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