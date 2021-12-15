Энергетики ознакомили пензенцев с условиями новогодней акции

Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» предлагает своим клиентам принять участие в традиционной акции «В Новый год - без долгов» и получить призы. Она продлится до 31 декабря 2021 года.
Информация об этом также размещена на досках объявлений многоквартирных домов.
Условия акции простые: не иметь или полностью погасить долг за тепло и горячую воду, оплатить квитанцию за ноябрь и рекомендованный платеж за декабрь. При этом приятным бонусом является списание пени.
«Акции, где мы предлагаем списать пени, все больше находят отклик у населения. К примеру, в «Осеннем марафоне» приняли участие 5 781 человек, чему мы рады. Победителей среди клиентов «ЭнергосбыТ Плюс», выполнивших все условия акции «В Новый год - без долгов», выберем с помощью генератора случайных чисел», - отметил директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.
Подробную информацию об участии в акции и ее условиях можно получить на сайте или по телефону 8(800)-100-75-30, а также в офисах по обслуживанию клиентов «ЭнергосбыТ Плюс».
*Не распространяется на задолженность, взыскиваемую в судебном порядке.
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