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Общество

Человечность и IT: «Росгосстрах» представил новые платформы

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Жителям Пензенской области стали доступны тематические сервисные платформы от «Росгосстраха», на которых можно получить широкий набор услуг.

Основываясь на инновационном подходе к цифровизации, вековом опыте и традициях человечности, одна из самых известных в стране страховых компаний создает собственную цифровую мини-вселенную и стремится вовлечь в свою орбиту максимальное число пользователей.

Так, например, на платформе «Мой_Сервис Авто» есть опции покупки или продажи машины, ремонта на дороге, дистанционных консультаций мастера и юридического сопровождения, замены шин и ремонта стекол.

«Мой_Сервис Мед» дает возможность быстро выбрать клинику и врача, оформить услугу прямо из личного кабинета. Понравившегося специалиста можно сохранить в «Избранное», чтобы потом не искать заново. Результаты проведенных исследований и рекомендации врачей автоматически сохраняются в электронной медкарте.

В первом квартале 2022 года будет запущен и агрегатор услуг, связанных с покупкой, оформлением, страхованием и ремонтом недвижимости.

Создавая подобные сервисы, компания стремится не ограничиваться защитными функциями страхования, а быть полезной людям постоянно.

«Наш огромный опыт решения вопросов клиента позволяет четко понимать, что нужно человеку, что востребовано. Очень помогают в этом агенты «Росгосстраха» (их у нас 35 тысяч, мы одна из крупнейших в стране агентских компаний). Именно агенты все эти годы бережно сохраняют традиции: высокое качество услуг и человечность. А новейшие IT-разработки позволяют создавать лучшие онлайн-сервисы», - отметил директор филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Пензенской области Николай Костыгин.

Традиции внимательного отношения к человеку, современная IT-архитектура, постоянно совершенствующиеся сервисы - это части стратегии создания «Росгосстрах 2.0» - компании, полностью соответствующей требованиям третьего десятилетия XXI века.

В октябре международная рейтинговая компания S&P повысила рейтинг финансовой устойчивости ПАО СК «Росгосстраха» до уровня ВВ+ с позитивным прогнозом.

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