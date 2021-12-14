Коллектив ТЭЦ-1 отпраздновал 45-летие котельной Арбеково

14.12.2021 | 18:34

Вот уже 45 лет коллектив котельной Арбеково согревает потребителей, подает горячую воду и тепло в дома горожан. В декабре 1976-го практически на окраине Пензы ввели в эксплуатацию цех предприятия энергетического комплекса, произвели его пуск. По мере застройки района, его стремительного разрастания мощность станции увеличивали, устанавливали дополнительное оборудование.

«У котельной штатная численность - 58 человек, основная масса - оперативный персонал. В работе - пять водогрейных котлов, пришлось дополнительно включить котел, и паровой котел на собственные нужды работает», - сообщил начальник цеха котельной Арбеково Пензенской ТЭЦ-1 Владимир Купряшин.

В зависимости от погодных условий и технического задания запускают дополнительное оборудование. Чем холоднее на улице, тем мощнее гул в цехах.

Шум работающих котлов на Бориса Гусева действует успокаивающе: гудит - значит, все в порядке, работа кипит и у жителей есть тепло и горячая вода. С 1991 года мужчина трудится на предприятии, корифеев - тех, кто стоял у истоков создания котельной, - знал в лицо.

«Новиков Иван Григорьевич - мой наставник и руководитель по первому времени, пока я не освоился, не узнал все электрооборудование, где и что находится и как с ним обходиться», - отметил дежурный электромонтер Борис Гусев.

Юбилей котельной прошел без громких речей и поздравлений, в привычной рабочей атмосфере. А вот теплые слова в адрес специалистов этого предприятия (и не только) прозвучат 22 декабря - в профессиональный праздник энергетиков.