Кино в подарок: Wink продлит новогодние каникулы до лета

14.12.2021 | 16:29

Видеосервис Wink запускает праздничную акцию «Кино в подарок на Новый год!», которая поможет ярко и интересно провести долгие зимние вечера.

Получить подарок просто: надо всего-то продолжать заниматься любимым делом - смотреть кино. И за каждые три просмотренных фильма еще один достанется в подарок.

Подключиться к праздничному киномарафону Wink могут все ценители хорошего кино: подарок полагается как тем клиентам, которые покупают или арендуют фильмы, так и тем, которые смотрят кино в подписках. Посмотрев с 13 декабря по 31 января не менее трех фильмов, зрители получат подарочный сертификат на четвертую картину.

Воспользоваться сертификатами можно с 1-го числа следующего месяца. То есть за просмотры в декабре можно получить кино в подарок на длинные новогодние каникулы. Но торопиться необязательно - новогоднее волшебство не закончится вместе с каникулами, так как сертификаты на подарок будут действовать целых шесть месяцев.

В поддержку акции «Кино в подарок на Новый год!» Wink запустил рекламную кампанию, в центре которой оказались уже известные зрителям герои - молодая пара влюбленных в кино и, конечно, главный новогодний персонаж. Уютно расположившись перед экраном, под мерцание новогодней елки пара смотрит один за другим три фильма и уже готова купить четвертый, но вдруг появляется уже довольно замерзший в ожидании этого момента Дед Мороз, чтобы вручить киноподарок мечты.

Полные условия акции «Кино в подарок на Новый год!» доступны по ссылке.