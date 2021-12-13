В Пензе для студентов провели интеллектуальный турнир

13.12.2021 | 20:30

В колледже транспортных технологий организовали интеллектуальный турнир. Посвятили его Дню Конституции России. Студентов-первокурсников разделили на три команды.

«У нас будет четыре тура, вопросов примерно штук по 10. Подбирали по истории России, по конституции. Дети должны это знать и должны быть на это уже ориентированы», - отметила организатор интеллектуального турнира Варвара Балашова.

Одна минута отводилась на обсуждение каждого вопроса. После этого капитан команды озвучивал свою версию ответа.

Светлана Колдомасова вместе со своими одногруппниками рассчитывала на победу, потому что к игре готовились долго и тщательно.

«Читали книги, что-то осталось со времен школы. В принципе нам интересно поучаствовать в квиз-игре, и нам интересно знать про Конституцию РФ. В обычной жизни это может пригодиться - знаешь свои права, отстаиваешь свои интересы», - подчеркнула девушка.

Команду-победителя определяли по наибольшему количеству набранных баллов.