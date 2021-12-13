Сетевое издание|18+|Понедельник|13 дек 2021|21:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе для студентов провели интеллектуальный турнир

Печать

В колледже транспортных технологий организовали интеллектуальный турнир. Посвятили его Дню Конституции России. Студентов-первокурсников разделили на три команды.

«У нас будет четыре тура, вопросов примерно штук по 10. Подбирали по истории России, по конституции. Дети должны это знать и должны быть на это уже ориентированы», - отметила организатор интеллектуального турнира Варвара Балашова.

Одна минута отводилась на обсуждение каждого вопроса. После этого капитан команды озвучивал свою версию ответа.

Светлана Колдомасова вместе со своими одногруппниками рассчитывала на победу, потому что к игре готовились долго и тщательно.

«Читали книги, что-то осталось со времен школы. В принципе нам интересно поучаствовать в квиз-игре, и нам интересно знать про Конституцию РФ. В обычной жизни это может пригодиться - знаешь свои права, отстаиваешь свои интересы», - подчеркнула девушка.

Команду-победителя определяли по наибольшему количеству набранных баллов.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте