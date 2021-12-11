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Общество

Пензенцу ответили на вопрос о судьбе стелы «Слава героям»

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«Какая судьба ждет стелу Героев на Карла Маркса, которую уже неоднократно пытались снести?» - поинтересовался житель Пензы у губернатора Олегу Мельниченко на его странице в Instagram.

На вопрос ответили в управлении культуры областного центра.

«В настоящее время нет планов по переносу данного памятника. Регулярно проводятся мероприятия по благоустройству прилегающей территории и содержанию монумента в надлежащем состоянии», - говорится в сообщении.

Стела «Слава героям» появилась в Пензе в 1970 году. На ней увековечены имена пензенцев - кавалеров ордена Славы, Героев Советского Союза и Социалистического Труда.

Вопрос о переносе стелы «Слава героям», расположенной рядом с Архиерейским домом, впервые был поднят в октябре 2017 года. Прежний губернатор Иван Белозерцев предложил перенести ее в район Монумента боевой и трудовой славы пензенцев, чтобы создать единый комплекс с памятником и музеем боевой техники. Речь шла о том, чтобы не только перенести стелу, но и отреставрировать ее.

Предложение нашло как сторонников, так и противников. Так, представители ветеранских организаций эту идею одобрили, но было решено провести опрос среди горожан, чтобы они могли выразить свое отношение к переносу памятного знака.

Процедуру пришлось прервать из-за явной накрутки голосов. Так, с одного IP-адреса пользователь проголосовал 607 раз, с другого - 375.

После этого тема переноса стелы «Слава героям» постепенно сошла на нет.

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Гость||

Жрецы рпц давно мечтают избавится от этой Стеллы и устроить там мощехранилище

Гость||

Город маленький у нас, центр -ещё меньше, а рпц так и норовит захапать территорию! Монастырь целый квартал откусил, на сквер дзержинского тоже зарятся, теперь всю советскую площадь с прилегающими скверами и строениям хотят оттяпать, скоро заборами оградят и погулять негде будет!

Гость||

Какой совет ветеранов,вы чё несёте нам?керханаджеву сказали где рот открыть и чё ляпнуть.как полоумной Терешковой,обнулённой

Имя: Гость
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