Пензенские ветераны провели в сельской школе урок мужества

11.12.2021 | 20:30

Ветераны Афганистана отправились в гости к школьникам, держа путь в село Архангельское Городищенского района.

Представители общественной организации прибыли в учебное заведение, чтобы провести урок мужества. Занятие посвятили Дню Героев Отечества и годовщине первой кампании на Северном Кавказе. Обе даты приходятся на начало декабря.

«Мы - и «афганцы», и «чеченцы» - рассказываем ребятам, как нужно защищать Отечество. Они все готовятся к тому, чтобы пойти в армию. Прежде всего это защитники Отечества, а потом уже - все остальное», - отметил председатель Пензенской региональной организации Союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев.

«В школе у нас учится 175 детей, пришли на урок ребята из разных классов, чтобы пообщаться, узнать что-то новое. Мы всегда рады гостям, тем более таким, которые знают о патриотизме не понаслышке», - рассказала заместитель директора школы с. Архангельского Юлия Баранникова.

На необычном занятии школьников ознакомили с различным оружием, рассказали об армейских буднях. Для ребят организовали небольшой концерт и предложили поучаствовать в конкурсах.

Подобные уроки мужества Союз ветеранов Афганистана проводит не только в сельских школах, но и в городских.