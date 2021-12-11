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Общество

Пензенские ветераны провели в сельской школе урок мужества

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Ветераны Афганистана отправились в гости к школьникам, держа путь в село Архангельское Городищенского района.

Представители общественной организации прибыли в учебное заведение, чтобы провести урок мужества. Занятие посвятили Дню Героев Отечества и годовщине первой кампании на Северном Кавказе. Обе даты приходятся на начало декабря.

«Мы - и «афганцы», и «чеченцы» - рассказываем ребятам, как нужно защищать Отечество. Они все готовятся к тому, чтобы пойти в армию. Прежде всего это защитники Отечества, а потом уже - все остальное», - отметил председатель Пензенской региональной организации Союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев.

«В школе у нас учится 175 детей, пришли на урок ребята из разных классов, чтобы пообщаться, узнать что-то новое. Мы всегда рады гостям, тем более таким, которые знают о патриотизме не понаслышке», - рассказала заместитель директора школы с. Архангельского Юлия Баранникова.

На необычном занятии школьников ознакомили с различным оружием, рассказали об армейских буднях. Для ребят организовали небольшой концерт и предложили поучаствовать в конкурсах.

Подобные уроки мужества Союз ветеранов Афганистана проводит не только в сельских школах, но и в городских.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

кому нужна клоунада эта, все решают деньги, всегда один вопрос ставит все поместам, кому это выгодно?

Гость||

некислые машинки у "афганцев", я себе такое позволить не могу. хорошо живут.

Имя: Гость
Комментарий:

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