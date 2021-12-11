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Общество

На Пензу пришлось 83% новых случаев COVID-19

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В субботу, 11 декабря, региональный оперативный штаб сообщил о 349 подтвержденных случаях заражения коронавирусом за минувшие сутки.

290 человек (83%) заболели в Пензе.

Количество новых случаев COVID-19 в Пензенском и Лопатинском районах - 18 и 14 соответственно.

Менее чем по 10 человек заболело в городе Заречном, Белинском и Каменском районах (по 4), Бессоновском и Иссинском (по 3), Кузнецком и Шемышейском (по 2), Бековском, Городищенском, Нижнеломовском, Сердобском и Тамалинском районах (по 1).

Общее количество подтвержденных случаев заболевания с начала эпидемии в регионе достигло 95 748. Максимальное количество заболевших за сутки (402) было зафиксировано 17 ноября.

За этот период выздоровело 70 986 пациентов (из них 637 выписались за минувшие сутки). Скончалось 4 407 человек, в том числе 17 - накануне, 10 декабря.

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Гость||

И чё???

Гость||

Насрать

Гость||

Сводки с полей, ужас

Гость||

Никакого ужаса, заболеваемость на спад пошла.

Гость||

не рассказывай мне сказки, все равно не верю я тебе

Гость||

Гость писал(a):

Сводки с полей, ужас
а может с сортира????? и просто воняет ужасно а ты перепужался трусик

Гость||

Постройте небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Роспотребнадзор не контролирует захоронение ковидных трупов,

Имя: Гость
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