На Пензу пришлось 83% новых случаев COVID-19

В субботу, 11 декабря, региональный оперативный штаб сообщил о 349 подтвержденных случаях заражения коронавирусом за минувшие сутки.
290 человек (83%) заболели в Пензе.
Количество новых случаев COVID-19 в Пензенском и Лопатинском районах - 18 и 14 соответственно.
Менее чем по 10 человек заболело в городе Заречном, Белинском и Каменском районах (по 4), Бессоновском и Иссинском (по 3), Кузнецком и Шемышейском (по 2), Бековском, Городищенском, Нижнеломовском, Сердобском и Тамалинском районах (по 1).
Общее количество подтвержденных случаев заболевания с начала эпидемии в регионе достигло 95 748. Максимальное количество заболевших за сутки (402) было зафиксировано 17 ноября.
За этот период выздоровело 70 986 пациентов (из них 637 выписались за минувшие сутки). Скончалось 4 407 человек, в том числе 17 - накануне, 10 декабря.
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И чё???