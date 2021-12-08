В Пензе постараются поощрить каждого вновь вакцинированного 60+

08.12.2021 | 19:03

Сообщать об улучшением эпидобстановки в регионе некоторым пензенцам будут с экранов новых телевизоров. В городе объявили о розыгрыше призов среди лиц старше 60 лет, которые в период с 8 по 12 декабря пройдут иммунизацию против коронавирусной инфекции.

«С тем листком, который вам дадут на пункте вакцинации, нужно пройти в отдел социальной защиты вашего района, там вас зарегистрируют», - сообщила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Крутить лототрон будут представители общественного совета по делам культуры, члены ветеранской организации и специалисты районных отделов социальной защиты.

Розыгрыш состоится 15 декабря в Центре культуры и досуга. Его участники получат шанс стать обладателями не только телевизоров, но и другой оргтехники, подарочных сертификатов, сладостей и так далее - список и количество призов уточняется. В администрации города говорят, что постараются поощрить каждого вновь вакцинированного пензенца в возрасте 60 лет и старше.

«Есть смысл в этой акции поучаствовать - и здоровье свое поправить, и получить замечательный приз», - отметила Вера Фейгина.