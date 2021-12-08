Сетевое издание|18+|Среда|8 дек 2021|19:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе постараются поощрить каждого вновь вакцинированного 60+

Печать

Сообщать об улучшением эпидобстановки в регионе некоторым пензенцам будут с экранов новых телевизоров. В городе объявили о розыгрыше призов среди лиц старше 60 лет, которые в период с 8 по 12 декабря пройдут иммунизацию против коронавирусной инфекции.

«С тем листком, который вам дадут на пункте вакцинации, нужно пройти в отдел социальной защиты вашего района, там вас зарегистрируют», - сообщила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Крутить лототрон будут представители общественного совета по делам культуры, члены ветеранской организации и специалисты районных отделов социальной защиты.

Розыгрыш состоится 15 декабря в Центре культуры и досуга. Его участники получат шанс стать обладателями не только телевизоров, но и другой оргтехники, подарочных сертификатов, сладостей и так далее - список и количество призов уточняется. В администрации города говорят, что постараются поощрить каждого вновь вакцинированного пензенца в возрасте 60 лет и старше.

«Есть смысл в этой акции поучаствовать - и здоровье свое поправить, и получить замечательный приз», - отметила Вера Фейгина.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0
0
 
Гость||

Лохотрон кручу, победить хочу ))))))

Гость||

Попов в РПЦ не прививают и им не нужны ку-ку коды? Зачем тогда подписывают под это всех остальных стариков?

Гость||

Жажда денег границ не знает!!!!!!!!!!!!!!!

Гость||

Проиграете в лохотрон - не беда. Вас ждут премии от службы безопасности сбербанка

Гость||

Одно это настораживает.

Гость||

Фейгину ещё не выкинули...

Гость||

Каждому по ручке и блокнотику! :)

Гость||

Ошалели ! Старые , вы прививайтесь , а потом в сльес сходите и на розыгрыш призов - заразу там найдите и скончайтесь благополучно.Вот это добро ?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте