В ИТ-колледже прошел круглый стол с представителями предприятий региона

08.12.2021 | 15:45

Во вторник, 7 декабря, на базе ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)» состоялся круглый стол по вопросу совершенствования механизмов взаимодействия образовательной организации и работодателей при подготовке квалифицированных кадров для предприятий региона.

В мероприятии приняли участие представители ведущих организаций Пензенской области: ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», ПАО «Биосинтез», АО «Пензтяжпромарматура», ООО «УК «РостАгро», АО «Пензадизельмаш», ООО «Дом инженера», АО «НИИЭМП», АО «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова», а также регионального центра опережающей профессиональной подготовки.

На встрече работодатели познакомились с материально-технической базой регионального отраслевого ресурсного центра по металлообработке и учебно-производственных мастерских.

Участники круглого стола отметили, что мероприятие было направлено на решение таких важных проблем, как подготовка кадров для промышленных предприятий области, закрепление выпускников на реальных рабочих местах и повышение мотивации студентов к осуществлению трудовой деятельности в реальном секторе экономики.

Особое внимание обратили на необходимость заключения договоров о целевом обучении и усиления связи колледжа с рынком труда через вовлечение работодателей в систему дуального обучения.

Участники встречи оценили высокий уровень подготовки квалифицированных кадров в ИТ-колледже и выразили готовность к развитию партнерских отношений в целях трудоустройства выпускников.