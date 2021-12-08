На проспекте Строителей временно изменится схема движения

«РКС-Пенза» (ООО «Горводоканал») строит новый самотечный канализационный коллектор на проспекте Строителей.
Первый участок трубопровода успешно проложили под землей методом горизонтально направленного бурения в ноябре 2021 года.
Теперь подрядная организация приступает к прокладке следующего участка трубопровода, в связи с чем потребуется перекрыть движение с 9:00 9 декабря по 9:00 15-го.
Будут закрыты:
- въезд с проспекта Строителей к дому № 12 (объезд - через дорогу к дому № 20 по пр-ту Строителей),
- въезд с проспекта Строителей к дому № 10 со стороны подъезда № 5 (объезд - через дорогу к дому № 10 со стороны подъезда № 1).
Соответствующая схема временной организации дорожного движения с расстановкой предупреждающих знаков разработана и согласована администрацией города Пензы.
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