В Пензе объяснили, чем лучше прививаться от COVID-19 онкобольным

07.12.2021 | 18:13

В центре общественного здоровья и медпрофилактики области рассказали о вакцинации пациентов онкологического профиля против новой коронавирусной инфекции. Общение специалистов с жителями региона прошло в дистанционном формате - посредством социальных сетей.

Чаще всего врачей спрашивают о противопоказаниях. В некоторых случаях иммунизацию действительно лучше отложить, например в период спецлечения.

«Когда проводятся химиотерапия, лучевая терапия, этот вопрос однозначен: пациентам прививаться нельзя. Все остальные вопросы мы решаем по тому, что говорит лечащий врач, или по состоянию пациента», - отметила заведующая отделением областного онкологического диспансера Ольга Семисаженова.

Поступили вопросы и от людей с заболеванием крови. Один из пользователей интернета поинтересовался у врачей, можно ли делать прививку при хронической лимфолейкозе. Человеку с таким диагнозом медики дают добро на вакцинацию только в случае отсутствия гематологической токсичности.

«Если все показатели общего анализа крови в хорошем состоянии. Но все-таки я советую, чтобы вы знали, что кровь хорошая и можно привиться, для начала пройти консультацию гематолога», - сообщила Ольга Семисаженова.

Выбор защитного препарата - еще одна актуальная тема, которую обсудили во время прямой линии.

«Противопоказана пациентам с онкологическими заболеваниями вакцина «ЭпиВакКорона». Все остальные вакцины могут использоваться, но более всего рекомендована вакцина «Гам-КОВИД-Вак», потому что находится на рынке уже достаточно давно, она достаточно хорошо изучена», - рассказала врач-эпидемиолог областного онкологического диспансера Елена Пантелеева.

Специалисты онкоцентра ответили на десять заранее присланных вопросов и на те, что поступили в режиме онлайн.