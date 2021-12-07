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Общество

В Пензе объяснили, чем лучше прививаться от COVID-19 онкобольным

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В центре общественного здоровья и медпрофилактики области рассказали о вакцинации пациентов онкологического профиля против новой коронавирусной инфекции. Общение специалистов с жителями региона прошло в дистанционном формате - посредством социальных сетей.

Чаще всего врачей спрашивают о противопоказаниях. В некоторых случаях иммунизацию действительно лучше отложить, например в период спецлечения.

«Когда проводятся химиотерапия, лучевая терапия, этот вопрос однозначен: пациентам прививаться нельзя. Все остальные вопросы мы решаем по тому, что говорит лечащий врач, или по состоянию пациента», - отметила заведующая отделением областного онкологического диспансера Ольга Семисаженова.

Поступили вопросы и от людей с заболеванием крови. Один из пользователей интернета поинтересовался у врачей, можно ли делать прививку при хронической лимфолейкозе. Человеку с таким диагнозом медики дают добро на вакцинацию только в случае отсутствия гематологической токсичности.

«Если все показатели общего анализа крови в хорошем состоянии. Но все-таки я советую, чтобы вы знали, что кровь хорошая и можно привиться, для начала пройти консультацию гематолога», - сообщила Ольга Семисаженова.

Выбор защитного препарата - еще одна актуальная тема, которую обсудили во время прямой линии.

«Противопоказана пациентам с онкологическими заболеваниями вакцина «ЭпиВакКорона». Все остальные вакцины могут использоваться, но более всего рекомендована вакцина «Гам-КОВИД-Вак», потому что находится на рынке уже достаточно давно, она достаточно хорошо изучена», - рассказала врач-эпидемиолог областного онкологического диспансера Елена Пантелеева.

Специалисты онкоцентра ответили на десять заранее присланных вопросов и на те, что поступили в режиме онлайн.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

В среде антиваксеров расхожи мифы о том что онко и ВИЧ больным нельзя вакцинироваться.

Гость||

Гость писал(a):

В среде антиваксеров расхожи мифы о том что онко и ВИЧ больным нельзя вакцинироваться.
онкология и вич это болезни связанные с состояние иммунной системы и как скажется вакцина суть которой модулировать иммунитет никакой гарантии никто не даст, по мне бы лучше их лечили от основного заболевания

Гость||

Я не антиваксер, недавно привился. У меня соседка, в апреле привидась, а летом умерла от рака груди. Хотя до прививки чувствовала себя нормально. Может это совпадение, но вакцина до конца не изучена.

Гость||

А когда больше умерало от ковида до появления вакцинок или после?

Гость||

Смысл слушать врача, который не выглядит здоровым?

Гость||

послушай и сделай наоборот))

Гость||

Гость писал(a):

А когда больше умерало от ковида до появления вакцинок или после?
А кого больше умирает от ковид привитых или нет.

Гость||

Хочешь сказать что привитые заражают непривитых?

Имя: Гость
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