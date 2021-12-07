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Общество

642 жителя Пензенской области, перенесшие COVID, выписаны за день

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Во вторник, 7 декабря, региональный оперштаб сообщил о 358 подтвержденных случаях COVID-19 за минувшие сутки.

251 человек заболел в Пензе, 29 - в Лопатинском районе, 18 - в Пензенском, 10 - в Бессоновском.

По 8 случаев коронавирусной инфекции выявлено в городе Заречном и Лунинском районе, 7 - в Тамалинском, 6 - в Шемышейском, 5 - в Камешкирском.

По 4 пациента проживают в Иссинском и Сердобском районах, 3 - в Малосердобинском, по 2 - в Каменском и Пачелмском, 1 - в Колышлейском районе.

В общей сложности с начала эпидемии в Сурском крае зарегистрировано 94 344 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За этот период выздоровело 68 386 пациентов (в том числе 642 выписано 6 декабря), скончались 4 346, из которых 13 - за минувшие сутки.

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Гость||

Эдак скоро по тыще в день будет выздоровевших! Неделя-и вся пандемия пройдет!

Гость||

Да выписывайте всех подряд, чего там мелочиться! Глядишь пенза в топ по снижению войдпт! Наградят всех причастных!

Гость||

С цифрами поаккуратней , а то получится что выписали больше чем положили)

Гость||

Выписывай, хва деньги тратить!

Гость||

Постройте небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Роспотребнадзор не контролирует захоронение ковидных трупов,

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