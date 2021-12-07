642 жителя Пензенской области, перенесшие COVID, выписаны за день

07.12.2021 | 13:46

Во вторник, 7 декабря, региональный оперштаб сообщил о 358 подтвержденных случаях COVID-19 за минувшие сутки.

251 человек заболел в Пензе, 29 - в Лопатинском районе, 18 - в Пензенском, 10 - в Бессоновском.

По 8 случаев коронавирусной инфекции выявлено в городе Заречном и Лунинском районе, 7 - в Тамалинском, 6 - в Шемышейском, 5 - в Камешкирском.

По 4 пациента проживают в Иссинском и Сердобском районах, 3 - в Малосердобинском, по 2 - в Каменском и Пачелмском, 1 - в Колышлейском районе.

В общей сложности с начала эпидемии в Сурском крае зарегистрировано 94 344 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За этот период выздоровело 68 386 пациентов (в том числе 642 выписано 6 декабря), скончались 4 346, из которых 13 - за минувшие сутки.