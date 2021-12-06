В Пензенской области закрыли 12 ковидариев

В Пензенской области в режиме ковидариев продолжают работать 12 медицинских учреждений. Об этом сообщил зампред правительства - министр здравоохранения Вячеслав Космачев на брифинге в понедельник, 6 декабря.
Он напомнил, что в самые сложные времена, когда отмечались пиковые показатели заболеваемости, инфекционные койки размещались в 24 учреждениях.
В числе 12 оставшихся центр спецвидов медпомощи, больница № 4, филиал городской больницы № 6 на улице Гагарина, подразделение областной детской больницы, сохранены 30 коек в областной психиатрической больнице.
Также в качестве ковидариев продолжают работать МЧС-59 в Заречном, межрайонные больницы в Кузнецке, Нижнем Ломове, Сердобске, Каменке и другие.
Прочие учреждения вернулись к плановому режиму работы. В поликлиниках открыта запись к узким специалистам, восстановилось полноценное функционирование ФАПов, передвижных мобильных комплексов (флюорографов и маммографов).
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