В Пензенской области закрыли 12 ковидариев

06.12.2021 | 14:41

В Пензенской области в режиме ковидариев продолжают работать 12 медицинских учреждений. Об этом сообщил зампред правительства - министр здравоохранения Вячеслав Космачев на брифинге в понедельник, 6 декабря.

Он напомнил, что в самые сложные времена, когда отмечались пиковые показатели заболеваемости, инфекционные койки размещались в 24 учреждениях.

В числе 12 оставшихся центр спецвидов медпомощи, больница № 4, филиал городской больницы № 6 на улице Гагарина, подразделение областной детской больницы, сохранены 30 коек в областной психиатрической больнице.

Также в качестве ковидариев продолжают работать МЧС-59 в Заречном, межрайонные больницы в Кузнецке, Нижнем Ломове, Сердобске, Каменке и другие.

Прочие учреждения вернулись к плановому режиму работы. В поликлиниках открыта запись к узким специалистам, восстановилось полноценное функционирование ФАПов, передвижных мобильных комплексов (флюорографов и маммографов).