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Общество

В Пензенской области закрыли 12 ковидариев

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В Пензенской области в режиме ковидариев продолжают работать 12 медицинских учреждений. Об этом сообщил зампред правительства - министр здравоохранения Вячеслав Космачев на брифинге в понедельник, 6 декабря.

Он напомнил, что в самые сложные времена, когда отмечались пиковые показатели заболеваемости, инфекционные койки размещались в 24 учреждениях.

В числе 12 оставшихся центр спецвидов медпомощи, больница № 4, филиал городской больницы № 6 на улице Гагарина, подразделение областной детской больницы, сохранены 30 коек в областной психиатрической больнице.

Также в качестве ковидариев продолжают работать МЧС-59 в Заречном, межрайонные больницы в Кузнецке, Нижнем Ломове, Сердобске, Каменке и другие.

Прочие учреждения вернулись к плановому режиму работы. В поликлиниках открыта запись к узким специалистам, восстановилось полноценное функционирование ФАПов, передвижных мобильных комплексов (флюорографов и маммографов).

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Гость||

А крематорий с колумбарием когда построят?

Гость||

ковидариев!!!АХАХАХАХАХАХАХАХАХ я не могу!!!!!!!!!! 30 коек в областной психиатрической больнице.

Гость||

В понедельник Пензу и область накроет туман.Меня тоже накрыло после Бояры!

Гость||

Гость писал(а):

> ковидариев!!!АХАХАХАХАХАХАХАХАХ я не могу!!!!!!!!!! 30 коек в областной

> психиатрической больнице.

отчитаются и деньги получат как за 300

Имя: Гость
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