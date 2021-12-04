Общество

Стало известно о перспективах ремонта школы в Ухтинке

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На странице портала «ПензаИнформ» в Instagram появился комментарий администрации Бессоновского района к ситуации с учебным заведением в селе Ухтинка.

В пятницу, 3 декабря, в редакцию сетевого издания обратилась жительница Ухтинки, рассказавшая о проблемах местной школы. Судя по предоставленным женщиной фотографиям, здание и школьный двор находятся в удручающем состоянии.

« Почему наши дети должны учиться в таком ужасе? Это здание даже на школу не похоже! Наши дети недостойны хорошей школы, по вашему мнению? Примите срочные меры, нужен капитальный ремонт - это как минимум!» - написала сельчанка.

В ответе районной администрации говорится о том, что в Ухтинке расположен филиал школы села Чемодановка, рассчитанный на 100 мест, в котором учатся дети с 1-го по 9-й классы.

«В рамках подготовки школы к новому учебному году ежегодно осуществляется косметический ремонт как снаружи здания, так и внутри. В 2020 году проводился частичный ремонт фасада, полный ремонт кровли.

В летний период 2021 года в рамках подготовки к новому учебному году в школе проведены:

- косметический ремонт пищеблока, спортивного зала, коридоров и кабинетов;

- благоустройство закрепленной территории;

- покраска спортивного оборудования на площадке.

На территории школы имеются оборудованная спортивная площадка и футбольное поле», - говорится в ответе.

В органе местного самоуправления также сообщили, что подана заявка на выделение средств для разработки проектно-сметной документации в 2022 году.

«По ее результатам будет определена стоимость строительства и проведена государственная экспертиза. В дальнейшем это позволит вступить в государственную программу», - обозначили перспективы в администрации Бессоновского района.

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Гость||

Зачем крестьянам грамота? Пусть работают и не вякают, а главное прививку все сделать должны.

Гость||

О какой школе вообще может идти речь, если там нет ни одного поповского ТЦ.

Имя: Гость
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